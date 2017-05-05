Токио хочет запустить чартерные рейсы на Курилы

Правительство Японии находится на заключительной стадии подготовки к визиту премьер-министра Синдзо Абэ в РФ в конце апреля текущего года. В преддверии этого японская сторона рассчитывать запустить чартерные рейсы между северным островом Хоккайдо и южными Курильскими островами, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТАСС.

Таким образом Токио планирует расширить возможности безвизового посещения Курил бывшими жителями островов, которые обычно приезжают туда, чтобы навестить могилы предков. В качестве возможного варианта рассматривается организация воздушного сообщения между аэропортом Накасибэцу недалеко от города Нэмуро на Хоккайдо и воздушными гаванями Кунашира и Итурупа - Менделеево и Ясным.

В настоящее время южные Курильские острова в безвизовом порядке на специальном теплоходе "Этопирика" могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты. Однако всем им приходится проходить необходимые процедуры в порту Южно-Курильска на Кунашире, откуда уже после этого можно судами добраться до Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Период посещения островов ограничен погодными условиями. Например, в зимнее время из-за высоких волн невозможна высадка на землю.

Как сообщало ранее правительство Японии, точная дата визита Абэ в РФ в настоящее время прорабатывается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не исключил, что визит может состояться в апреле - мае. В преддверии этого в Токио 18 марта пройдет первый раунд консультаций по совместной экономической деятельности на южных Курилах с участием заместителей глав МИД двух стран, а 20 марта в японской столице состоится встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два".

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что "важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах". Кроме того, стороны исходят из того, что это заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной хозяйственной деятельности и само ее осуществление "не наносит ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора".