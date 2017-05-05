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Япония

01 марта 2017, 18:10
Токио хочет запустить чартерные рейсы на Курилы

Токио хочет запустить чартерные рейсы на Курилы

Таким образом японские власти намерены расширить возможности безвизового посещения Курил бывшими жителями островов

Правительство Японии находится на заключительной стадии подготовки к визиту премьер-министра Синдзо Абэ в РФ в конце апреля текущего года. В преддверии этого японская сторона рассчитывать запустить чартерные рейсы между северным островом Хоккайдо и южными Курильскими островами, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТАСС.

Таким образом Токио планирует расширить возможности безвизового посещения Курил бывшими жителями островов, которые обычно приезжают туда, чтобы навестить могилы предков. В качестве возможного варианта рассматривается организация воздушного сообщения между аэропортом Накасибэцу недалеко от города Нэмуро на Хоккайдо и воздушными гаванями Кунашира и Итурупа - Менделеево и Ясным.

В настоящее время южные Курильские острова в безвизовом порядке на специальном теплоходе "Этопирика" могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты. Однако всем им приходится проходить необходимые процедуры в порту Южно-Курильска на Кунашире, откуда уже после этого можно судами добраться до Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Период посещения островов ограничен погодными условиями. Например, в зимнее время из-за высоких волн невозможна высадка на землю.

Как сообщало ранее правительство Японии, точная дата визита Абэ в РФ в настоящее время прорабатывается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не исключил, что визит может состояться в апреле - мае. В преддверии этого в Токио 18 марта пройдет первый раунд консультаций по совместной экономической деятельности на южных Курилах с участием заместителей глав МИД двух стран, а 20 марта в японской столице состоится встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два".

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что "важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах". Кроме того, стороны исходят из того, что это заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной хозяйственной деятельности и само ее осуществление "не наносит ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора".

Метки: Курилы, чартер

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