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Япония

21 февраля 2017, 18:30
"Японский гектар" - бесплатная земля в другом государстве

"Японский гектар" - бесплатная земля в другом государстве

ФИС "На Дальний Восток" показывает земли Японии как доступные для оформления

Жители России заметили одну странную особенность в работе сайта "На Дальний Восток" - теперь можно абсолютно бесплатно приобрести земли сопредельных государств, сообщает ЕНВ.

Дело в том, что информационная система "На Дальний Восток" отмечает земли Японии и Китая как свободные для оформления. А значит, что по логике сайта, любой россиянин сможет приобрести себе гектар на острове Хоккайдо. Причём на японском острове всего три участка отмечены как земли, которые брать нельзя. А разрешённые участки, по заверениям модераторов сайта, брать также не разрешено – запрещает законодательство (какое законодательство, наше или японское, история умалчивает).

Специалисты, отвечающие за работу ФИС "На Дальний Восток", объясняют данную оплошность постоянными обновлениями системы, а также тем, что возможно могла произойти ошибка в работе ведомств, занимающихся отметкой свободных участков. Если мы посмотрим на карту участков, то видно, что территории других государств не закрашены в серый цвет – предполагается что граждане сами должны догадаться о недоступности этих земель. При этом система упорно отмечает эти земли. Причём, случай с Японией не первый, граждане России уже пытались приобрести гектары бесплатной земли в КНР и даже Турецкой Республике.

Реакция на данную оплошность последовала незамедлительно. В социальных сетях появляются шутки на тему территориальных споров с Японией ("пока они Курилы возвращают, российская система присоединила Хоккайдо"). Напомним, что сейчас действует третья фаза выделения бесплатных гектаров земли на Дальнем Востоке. Самые популярные направления – Приморье, Хабаровский край и Сахалинская область, причём стремятся люди, в том числе, на Курилы – строить базы отдыха и личное жильё. 

Метки: дальневосточный гектар

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