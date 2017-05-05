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Южная Корея

20 февраля 2017, 12:40
Япония и Южная Корея не договорились о статусе статуи в Пусане

Япония и Южная Корея не договорились о статусе статуи в Пусане

Японское правительство требует убрать мученическую статую вблизи своего посольства в Пусане

В конце прошлого года в Пусане (Южная Корея) группой частных лиц была установлена статуя, символизирующая корейских женщин, вынужденных вступать в сексуальные отношения с японскими солдатами-оккупантами. Статуя была выставлена у здания генконсульства Японии. Эта акция вызвала негативный отклик у Японского правительства, сообщает ЕНВ.

Япония твердо убеждена, что статуя девушки должна быть снесена или убрана. Только тогда возможно дальнейшее продвижение взаимодействия двух стран.

Но Южная Корея продолжает настаивать на том, что правительство по-прежнему не правомочно убрать статую.

"Это крайне прискорбно, и мы будем продолжать добиваться его удаления", - сказал министр иностранных дел Японии Фумио Кишида во время встречи со своим коллегой Юн Бен Се, 17 февраля.

"Мы делаем все возможное, чтобы решить вопрос мирным путем при принятии во внимание международных процедур", - сказал Юн. Однако, министры иностранных дел Японии и Южной Кореи не приблизились к решению вопроса, который продолжает оставаться камнем преткновения в двусторонних отношениях.

Беседа проходила в рамках встречи Группы 20 министров иностранных дел. Это был первый раз после установки статуи, когда министры иностранных дел двух стран провели двустороннюю встречу.

Позже, Кишида сказал журналистам: "(Господин Юн) объяснил, какие меры Южная Корея в настоящее время принимает. Я намерен обратить пристальное внимание на них".

Другой вопрос, обсуждаемый министрами двух стран, состоит в возвращении посла Японии в Южную Корею. Токио напомнил, что Ясумаса Нагамине отбыл в Японию 9 января в знак протеста против отсутствия прогресса в деле устранения статуи.

Касаемо возвращения Нагамине в Сеул Кишида сказал: "Еще ничего не было решено".

По данным МИД Южной Кореи, министр этой страны потребовал, чтобы Япония воздержалась от замечаний или действий, которые идут вразрез с духом двустороннего соглашения, достигнутого в 2015 году. Тогда речь как раз шла о признании вины со стороны Японии по отношению к корейским женщинам.

Что касается статуи в Пусане, японское правительство попросила Южную Корею обеспечить ее удаление, так как "эта статуя явно идет вразрез с соглашением между Японией и Южной Кореей".

Согласно результатам социологического опроса, проведенного Gallup Кореи с 14 по 16 февраля, 78 процентов респондентов заявили, что статуя должна оставаться там, где она есть, в то время как 16 процентов ответили, что она должна быть удалена или перемещена.

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Метки: Япония-Южная Корея

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