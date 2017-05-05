Валентин Аникеев: "Мы в буквальном смысле упали в яму"

Член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, член Градостроительного совета Владивостока, профессор Валентин Аникеев, является признанным специалистом в области градостроительства и территориальной планировки. Его основная научная специализация – градостроительные проблемы развития приморских поселений и территорий, совершенствование управления градостроительством. Для этого человека не секрет, почему во Владивостоке обваливаются целые улицы.

Валентин Васильевич, почему произошел обвал на улице Станюковича?

Типичный пример того, что происходит, когда непрофессионалы занимаются серьезными проектными вопросами. Там явная ошибка проектировщика, неучет инженерных изысканий на таком достаточно сложном объекте. Что касается вопросов градостроительства, мы сейчас в таком положении, когда упали в яму, причем, в данном случае - в буквальном смысле этого слова.

За последние годы, что касается застройки Владивостока, к лучшему или к худшему изменилась ситуация?

Мне 83 года, я реализовался в советское время, поэтому мне легко сопоставлять и сравнивать, что было хорошего и плохого.

В советское время в городе был единый застройщик. Организация передавала деньги на строительство, затем получала определенное количество квартир. Проектированием занимались, в основном, "Приморгражданпроект" и "ПромстройНИИпроект". Сегодня единого застройщика нет, крупные проектные институты рассыпались на сотни мелких непрофессиональных структур.

Раньше главный архитектор города имел вес и силу. В 1961 году на эту должность во Владивостоке был назначен Юрий Траутман. Это был второй после первого секретаря Приморского крайкома КПСС Виктора Ломакина человек, который решал вопросы застройки Владивостока. Второй не по должности, а по факту.

Сегодня начальник управления архитектуры и градостроительства — человек на побегушках. Положительным явлением было то, что в последние годы глава Игорь Пушкарёв стал понемногу вникать в градостроительные вопросы.

Что касается губернаторов – не говорю про нынешнего доктора технических наук – Дарькина и Наздратенко, они о градостроительстве понятия не имели.

Но ведь и на уровне края и города есть соответствующие структурные подразделения, курирующие вице-губернаторы и заместители главы?

Департаментов и управлений выше крыши, но профессионалов там почти нет. Профессиональных архитекторов среди чиновников – единицы. К тому же, градостроительство и архитектура – не одно и то же.

Умение профессионально решать вопросы по отдельному объекту – одно. Архитектор работает с конкретным домом, больницей, предприятием.

Градостроитель мыслит категориями города, поселения. Мы решаем вопрос с точки зрения создания среды проживания, экологии, здоровья. Как сделать, чтобы в данном поселке, микрорайоне люди вовремя получали тепло и воду, детишки ходили в школу? Это работа над целыми территориями, а не над отдельными объектами. К сожалению, градостроители сейчас выступают в роли вымирающих динозавров. Впрочем, это проблема даже не Владивостока, а в целом страны.

Почему в центре Владивостока до сих пор возводятся объекты точечной застройки?

Построить отдельный дом можно, если он вписывается в общую схему. Раньше на каждый район разрабатывался проект детальной планировки, на микрорайоны или жилые группы – проекты застройки. К ним уже привязывались проекты конкретных домов. И сейчас надо делать, как полагается – в том числе, по градостроительному кодексу. Есть проект планировки микрорайона, там определено место для каждого здания, будь то жилой дом, детский сад, школа, котельная, насосная станция. Пожалуйста, проектируйте. Все в едином комплексе.

Сейчас строят дом, а куда водить детей, где им учиться, никто не думает. Толстосумы, которые вкладывают в деньги в выгодное для застройщиков жилищное строительство (квартиры стоят дорого, инвесторы хорошо навариваются), гребут под себя. Застраивают по отдельным домам, в случайном месте. Этому потакают городские и краевые власти. Можно лишь сожалеть, что от общественно направленной градостроительной деятельности мы перешли к решению частных интересов.

Что в этом плохого, когда кто-то решает в своих интересах?

Городское пространство очень сжатое, оно должно работать на общество в целом! У нас живет 600 тысяч человек на 11 тысячах гектаров и попробуйте удовлетворить все потребности в парковках, проездах, детских садах, школах.

Отсюда и следуют проблемы, которые сейчас возникают. Вот пространство города, где скучено огромное количество людей, у которых есть свои права. Но почему-то люди забывают, что нельзя ущемлять права других. Я сам за рулем 40 лет. Но почему жители Владивостока считают, что они имеют право парковаться в центре? Жалуются на отсутствие парковочных мест? На жителя города по нормам полагается 50 кв. м. Территории, куда входят жилье, садики, школы. Одна машина требует для хранения в гараже, на месте постоянной стоянки 30 кв. м. Еще 20 кв. м. – временная парковка, когда он приехал на работу. Выходит, человек и автомобиль требуют одинакового количество пространства. Получается, каждый владелец машины потребляет вдвое больше, чем ее не имеющий.

Посмотрите в Интернете Свод правил градостроительства 42.1330.211 принятый в 2011 году. Там есть все федеральные нормы, допустим, параметры дорожной сети. Во Владивостоке всего примерно 15-20% улиц и магистралей отвечают этим нормам. Между прочим, эти правила, как и военные уставы, прописаны кровью. Тех водителей, которые разбивались, пешеходов, которые погибали.

Новые дороги во Владивостоке соответствуют нормативам?

Конечно, поскольку проходили государственную экспертизу. Но и здесь есть нюансы. Допустим, проектная трасса от Седанки до Патрокла, которая утверждена в 2008 году, имела 3 поворота на минимально допустимых радиусах. Дарькин запустил объездную дорогу, где 13 таких поворотов. Да, они укладываются в минимальные нормы, но требуют скорости движения транспорта не более 40 километров в час. На что наплевали. Как у нас носятся и сколько там людей побилось?

Ну а как же главный надзорный орган?

Яркие пример как – сквер Бестужева. Я сам живу в 40-м доме. 13 лет наш Градостроительный совет воевал против строительства. По федеральному закону запрещено строить на территории скверов! Чиновник в администрации города выдает разрешение на строительство. Сулеев трясет бумагами – у меня все правильно. Прокуратура вытирает руки – все по закону!

Все эти вопросы порождают общество потребления, рыночная экономика, индивидуализм, капитализм. Человек думают только о том, чтобы ему было хорошо. В отличие от коллективизма, который процветал в советское время. Можно как угодно материть коммунальные квартиры, но оттуда выходили люди, которые понимали, что с другими надо считаться. Продуманной социальной политики государства в России, к сожалению, сегодня нет.