Синдзо Абэ анонсировал ужесточение диалога США и КНДР

США подумают об ужесточении своей позиции по отношению к Северной Корее. Об этом в понедельник заявил вернувшийся на свою родину премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает ЕНВ.

"Я считаю, что позиция Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи станет намного жестче, это ясно" - передаёт слова японского премьера общественный новостной канал Японии NHK. Так, господин Абэ отметил, что Трамп уверил его в заинтересованности Америки в безопасности страны Восходящего солнца.

Также Дональд Трамп гарантировал Японии практически стопроцентную защиту от ракетного удара со стороны КНДР. Кроме того, премьер-министр Японии выразил своё мнение о возможном пересмотре стратегии поведения США в Северо-Восточной Азии: "Я думаю, что в новой политике мы увидим несколько различий (в сравнении со старой)", - добавил господин Абэ. По его заявлению, основной темой разговора с Трампом была ситуация вокруг Северной Кореи. Как и предполагалось, большое внимание на встрече было уделено двусторонним экономическим договорённостям в торговой и производственной сферах, в Японию был приглашён для визита вице-премьер США Майк Пенс.

Напомним, что 12 февраля Северная Корея запустила свою ракету "Полярная звезда-2", которая упала в Японском море, не достигнув территориальных вод Японии. Это произошло под конец официального визита Синдзо Абэ в США, поэтому между лидерами Японии и США данный вопрос не обсуждался.