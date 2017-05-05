Командир особой службы Приморского края принимает участие во всероссийских воздушных учениях

В ходе подготовки Приморского края к пожароопасному сезону 2017 года командир парашютно-десантной пожарной службы региональной авиалесоохраны Сергей Мыра принимает участие во всероссийских воздушных учениях, сообщает ЕНВ.

Всероссийские учения являются ежегодными и представляют собой капитальную проверку профессионализма и физической формы командиров парашютно-десантных пожарных служб нашей страны. В них принимают участие представители многолесных регионов Сибири, Дальнего Востока, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, от Сахалина и Камчатки до Поморья и Карелии, на территории которых осуществляется авиационная охрана лесов от пожаров.

Парашютно-десантная пожарная служба авиалесоохраны Приморского края является основным звеном системы стабилизации лесопожарной обстановки в регионе. Площадь лесного фонда на территории края составляет почти 12 миллионов га, большая часть активно охраняемой площади – около 9,8 миллионов га находится под охраной парашютистов-пожарных и десантников-пожарных. Ответственность за подготовку, работу и безопасность команд воздушных пожарных лежит на плечах командира - Сергея Мыры.

Мероприятие организовано Федеральной Авиалесоохраной и проводится в Красноярском крае с 6 по 19 февраля на базе аэропорта Шушенское.

Активная фаза учений включает в себя прыжки со специальным парашютом авиалесоохраны "Лесник-3" с борта новой модели широко известного отечественного самолета Ан-2, получившей название ТВС-2МС.

Решение о модернизации Ан-2 было принято в августе 2012 года в ходе заседания Правительства Российской Федерации под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева. Серийное производство самолета ТВС-2МС планируется начать в этом году

Руководитель учений, старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны Юрий Кауров отмечает: "Одна из целей воздушной тренировки - знакомство инструкторского состава региональных парашютно-десантных пожарных служб с новым самолетом. По сравнению с Ан-2 у ТВС-2МС вдвое больше грузоподъемность, крейсерская скорость и дальность полета. Он может работать на различных видах топлива. При этом сохранены традиционные преимущества Ан-2. Например, возможность взлетать и садиться с короткой взлётно-посадочной полосы грунтовых аэродромов. Все эти характеристики дают ТВС-2МС широкие перспективы в использовании в целях авиационной охраны лесов".