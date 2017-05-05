Япония профинансирует постройки железных дорог в США

Правительство "страны восходящего солнца" предложило инвестировать в инфраструктурные проекты США около $150 млрд. Японское финансирование американских проектов позволит создать 700 тысяч рабочих мест, из которых 650 тыс. будут закреплены за американцами, сообщает ЕНВ.

Данный проект был представлен на заседании правительства Японии 2 февраля. Ожидается, что японский премьер-министр Синдзо Абэ обсудит его на встрече с Дональдом Трампом 10 февраля в Вашингтоне.

Инфраструктурный проект подразумевает возведение новых высокоскоростных железнодорожных систем в Техасе и Калифорнии. Данные американские штаты станут плацдармом для японских строительных компаний, планирующих развивать свой бизнес в США. Параллельно с этим планируется начать производство трех тысяч новых вагонов поездов и метро. Деньги на данный проект планируется изыскать в Государственном пенсионном инвестиционном фонде, который является крупнейшим в мире инвестором. Правительство полагает, что данный проект выгоден обеим сторонам – ведь это именно то, чего хотел Дональд Трамп. А значит, что это можно расценивать как попытку улучшить отношения правительств Японии и США. В проекте предусмотрены варианты для экономического сотрудничества, которые "позволят обеспечить экономический рост и рабочие места в обеих странах для дальнейшего укрепления связей".

Уже 1 февраля на заседании правительства Японии стало известно о планах Абэ обсудить с Трампом ряд экономических вопросов: “Одной из тем (разговора) будет то, как Япония может помочь в создании рабочих мест в Соединенных Штатах и способствовать повышению производительности труда и повышения конкурентоспособности промышленного сектора США”, - сказал премьер-министр.

"Я также хочу поговорить о том, как Япония может помочь в сфере инфраструктурного строительства", - добавил глава японского кабмина. Вместе с японским премьером на встречу планируют выехать министр финансов Японии Таро Асо, министр экономики Хиросигэ Сэко и министр иностранных дел Фумио Кисида.