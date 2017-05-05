Андрей Андрейченко: ЛДПР голосует против антинародных законов

Координатор Либерально-демократической партии в Приморском крае Андрей Андрейченко – человек, смело практикующий одиночные акции протеста. В интервью ЕНВ депутат Законодательного собрания региона развеивает миф о том, что ЛДПР голосует так же, как "Единая Россия".

Андрей Валерьевич, в сентябре в Приморье состоятся выборы в Думы Владивостока, Находки, Фокино, Большого Камня, Артема, Дальнегорска и некоторых других муниципальных образований. Определилась ли партия с теми, кто будет представлять ЛДПР на данных выборах?

Всего на этих выборах будет 286 вакансий, на которые мы хотим претендовать. Сейчас в первичных организациях определяют кандидатов, готовятся списки.

На заседании "первички" абсолютно любой член партии может выдвинуть свою кандидатуру. Его кандидатуру могут выдвинуть также другие члены партии. Человек выступает, излагает, с чем он готов пойти на выборы. Идет бурное обсуждение, затем проводится тайное голосование. После за отобранные кандидатуры проголосуют на партийной конференции партийцы со всего края. Что касается выборов в Думу Владивостока, как в краевой центр, кандидатов сюда будет согласовывать еще и Высший Совет ЛДПР.

Какие требования к выдвиженцам?

В обязательном порядке – справка об отсутствии судимости. Это железное требование нашего лидера, которое строго выдерживается. Если человек привлекался к уголовной ответственности, если даже судимость и была погашена, выдвигать его кандидатуру мы не будем. Необходимо подтвердить партийный стаж – минимум три года. Такого, чтобы ЛДПР перед выборами набирала "с улицы" и выставляла, не практикуется. Также мы не выдвигаем бизнесменов.

Могут ли баллотироваться сторонники партии, как это часто практикует "Единая Россия"?

Институт сторонников у нас есть. Но это люди, которые, то участвуют, то не участвуют в жизни партии. Один раз не пришел на митинг, второй – переводим из членов в сторонники. Соответственно, баллотироваться, как не члены партии, они не смогут.

Не так давно в краевой избирательный кодекс были внесены изменения, согласно которым в городах, где проживает меньше 100 тысяч человек, выборы проводятся исключительно по одномандатным округам. Поддерживаете ли вы такую политику?

Глобальная партийная позиция – все выборы должны проходить по партийным спискам. Мы – партия, которая существует очень давно, ЛДПР отвечает за списки кандидатов, которых выдвигает. Если человек окажется плохим депутатом и население отозвать его не сможет, то получится у нас – воздействовать по партийной линии. ЛДПР никуда не собирается переезжать, наши приемные 20 лет на одних местах.

Как правило, наши списки возглавляет Владимир Вольфович. Мы им гордимся, обожаем, стараемся, чтобы он был во главе.

Ваша оценка социально-экономической ситуации в Приморье? На январском заседании вы докладывали по законопроекту, который призван привлечь крупных инвесторов…

Обстановка сложная, как и везде в России. Но есть перспективы, и различные законодательные инициативы, которые мы обсуждаем в Законодательном собрании, тому способствуют. Определенная работа производится губернатором, депутатами ЗС ПК и лично спикером Роликом Александром Ивановичем. У Ролика все строго – раздал депутатам ценные указания, чтобы законопроекты были подготовлены.

Действительно, есть компании, которые готовы вкладывать в регион крупные средства. В проекте "ВНХК" речь идет о проекте, который начинается от 5 миллиардов рублей, но фактически вложения будут значительно больше. Есть другие договоренности, губернатором проведены переговоры, сделаны соответствующие шаги. Инвесторы идут, Приморье, конечно же, будет развиваться. Это не просто разговоры.

Есть мнение, что ЛДПР – провластная структура, которая это не очень тщательно маскирует. Ведь вы поддерживаете губернатора, в отличие от "коммунистов"?

Какая "коммунисты" оппозиция? Сидят ребята в Заксобрании, у них сняли зарплаты. Почему-то считают, что заработной платы лишились только они одни. Первый раз заявляют публично – я ведь тоже не получаю зарплату, хотя и мог бы, как заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию. Отказался от денег, но никак это не педалирую. А "коммунисты" оказались без зарплаты и теперь бузят, и нагло врут. Якобы мы голосовали за изменения в закон о контрольно-счетной палате. Мы голосовали против. ЛДПР голосовало против бюджета края на 2017 год. По таким вопросам, как бюджет, антинародные инициативы, мы всегда против. Зачем приписывать нашей партии то, чего нет?

Чем вам не понравился бюджет Приморья на текущий год?

Мы считаем, что на медицину, "социалку" надо выделять больше средств. Из года в год бьемся за это. Есть такие объекты, которые начинают строиться, а потом замораживаются. Думаю, все знают про проблему со строительством онкодиспансера.

Часто как бывает? Зачем-то выделяем деньги, хотя еще не согласована проектно-сметная документация на строительство, выделение земли. Документация бывает забракована, земля не выделена. Соответственно, деньги не используются. Допустим, выделяется одна сумма на строительство жилья для детей-сирот. Она не освоена. Мы считаем, что те деньги, которые не были освоены в прошлом году, должны быть приплюсованы к бюджету нынешнего года.

Есть вопросы, которые мы решаем на нашем комитете. Мы добились, что на вопросы лесоустройства выделяются деньги. Но для того, чтобы везде в Приморском крае люди могли получить дрова, требуются бóльшие суммы. Притом, в прошлом году заложили 20 миллионов, выиграла сибирская компания, которая ничего не сделала.

Мы расходимся с "Единой Россией" в некотором ранжире. Считаем, что данные вопросы надо, в конечном счете, разрешать, а не затягивать.

Есть ли примеры того, что протесты "либерал-демократов" достигают цели?

Я давно бьюсь над тем, чтобы работники "Радиоприбора" получали вовремя зарплату, а предприятие начало работать. Проводили недавно акцию на проходной завода. Сейчас Рогозин заявил: все будет. Владимир Миклушевский помогает выплатами из краевого бюджета. Не будут помогать "Радиоприбору" – проведем еще одну акцию. Если на любом предприятии прекратят выплату заработной платы и работники обратятся ко мне, будет протестовать. Или точечный застройщик появится, вроде того, что в сквере на Бестужева – тоже выступим. Ну, конечно, 23 февраля проведем традиционный митинг. Но у нас нет очередных акций, на которых мы выступаем "против политики партии и правительства". У нас конструктивная оппозиция.