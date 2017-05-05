Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Фоторепортажи

02 февраля 2017, 16:50
В конце января в КНДР прошли тактические военные учения
В конце января в КНДР прошли тактические военные учения
В конце января в КНДР прошли тактические военные учения
Все фото (5)

В конце января в КНДР прошли тактические военные учения

Учения проходили под поддержкой авиации для переправы танкового и броневого пехотного полка в зимнее время

Председатель Госсовета КНДР, Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын руководил тактическими военными учениями усиленного танкового и броневого пехотного полка для переправы, нападения в зимнее время, сообщает ЕНВ.

Цель тактических военных учений – освоить совместное действие и способ боевого действия для того, чтобы под поддержкой авиации уничтожить врагов, срочно перешедших на оборону, проводя форсированную переправу и преследующий бой таковых и броневых пехотных подразделений. И тем самым определить действительность плана оперативного боя и более совершенствовать боеготовность.

Ким Чен Ын в наблюдательном пункте принял доклад командира первого танкового и броневого пехотного полка при 105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии имени Рю Гён Су, и отдал приказ начать военные учения.

Проведена военно-инженерная разведка. Военнослужащие, быстро форсировавшие ледяную реку, после внезапного нападения и взятия доминирующие высоты, находящиеся на противоположном береге, маневрировали к центру. Средства огневого удара, которыми оборудует полк, нанесли удар базе "врагов".

Вооруженные вертолеты, принявшие позывной сигнал огневой поддержки полка, совершили беспощадное воздушное нападение на цели.

Звуки взрыва льдов места переправы танкового ныряния, места переправы на воде бронемашины и места переправы плавающего моста сотрясли небо и землю.

Места переправы были превращены в тигель с расплавленным железом, и форсировавшие реку танки и бронемашины стремительной атакой разломали линию обороны "врагов" и ожесточенно преследовали бегущих врагов.

Ким Чен Ын высоко оценил военные учения, и отметил, что в соответствии с характеристикой физической географии и метеорологического климата нашей страны КНА впереди должна еще больше организовать и проводить интенсивные военные учения, близкие к настоящему бою как сегодня, по сезонам и независимо от дни, ночи и климата. Тем самым непрерывно изучать и совершенствовать методы ведения боя, и накопить богатый опыт боя. Все танковые и броневые вооруженные силы КНА должны надежно подготовиться к самостоятельному и активному выполнению любых оперативных боевых задачей, и одним духом преодолеть горы, болота и реки и молниеносно уничтожить врагов.

Главнокомандующий КНА подчеркнул, что военнослужащие КНА должны всегда хранить в душе, что свой путь тренировки соединяется с парадной площадью объединения Родины и в укреплении оружия есть светлое будущее победоносного шествия нашей революции и социалистической Родины. И по требованию партийного курса революции учений должны раздувать мощное пламя учений, как в дни борьбы в горах Пэкту.

Метки: Северная Корея, учения

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Восточном военном округе впервые прошел конкурс операторов беспилотных летательных аппаратовВ Восточном военном округе впервые прошел конкурс операторов беспилотных летательных аппаратов
18 апреля 2017, 15:20
В конкурсе приняли участие лучшие расчеты БЛА, дислоцированных в Приморском крае и на острове Сахалин, а также расчет БЛА морской авиации ТОФ
На Тихоокеанском флоте прошёл чемпионат по акватлонуНа Тихоокеанском флоте прошёл чемпионат по акватлону
11 апреля 2017, 16:20
В подводных боях принимали участие более тридцати военнослужащих и гражданских служащих любителей подводного плавания
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообществоАлександра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообщество
31 марта 2017, 15:10 4
Благодаря Португалии произошло смещение торговых путей из Средиземного моря в Атлантический океан

Последние новости

Во Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президентаВо Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президента
сегодня, 14:30
Два кандидата в президенты Франции, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, столкнулись в дебатах перед голосованием в воскресенье
Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"
сегодня, 14:20
В самом почтовом операторе отмечают, что закупка была проведена в полном соответствии с федеральным законодательством
США намерены взять под контроль порты ПриморьяСША намерены взять под контроль порты Приморья
сегодня, 12:40
Штаты предписывают вести отчетность на предмет соблюдения или несоблюдения портами КНР, Ирана, Сирии и России условий санкций в отношении КНДР

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+