Ольга Трофимова: Сделать науку прибыльной помогут мотивация и вера

В интервью ЕНВ Ольга Трофимова, руководитель компании "ПримКосметика", производителя лечебной косметики из морских гидробионтов, рассказала о возможностях коммерциализации науки в Приморье и влиянии Японского моря на развитие региона.

Говорят, наше море – кладезь полезных веществ. Но сейчас на рынке не так много продуктов для здоровья, разработанных владивостокскими учеными. Почему?

Не секрет, что путь продукта от научного открытия до рынка достаточно длинный. Полезные свойства, например, трепанга, описаны еще в 16 веке. Но для создания продукта необходимо провести ряд объективных исследований, доказать действительную пользу. Это, в том числе, защищает потребителя от некачественного продукта. Кроме того, исторически так сложилось, что ингредиенты из наземных растений, например, в косметике нам, потребителям, ближе и роднее. Хотя по своим свойствам морское сырье порой в несколько раз превосходит растительные аналоги. И, кстати, известные мировые косметические бренды уже начали разработки в поисках морских ингредиентов. Появляются препараты с водорослями, экстрактами из морских животных.

Значит наш Владивосток не отстает от мировых трендов?

В этом смысле да, ведь у нас уже есть немало разработок в этой области. Ингредиенты из морского сырья часто богаче по содержанию полезных веществ и лучше усваиваются. Например, в нашем креме "Пентакан" с экстрактом из голотурий содержатся природные липиды, которые очень близки по составу липидам в коже человека. Эти вещества создают защитный барьер в коже. Если по каким-то причинам он разрушен, нужна помощь извне. Естественно, похожие по составу вещества лучше встроятся в систему и защитят нашу кожу.

Казалось бы, все полезные свойства "морских огурцов" давно изучены, что нового показали исследования?

Отнюдь не все. Ученые ДВО РАН обнаружили высокую активность отдельных компонентов тканей голотурий. Вещества, которые в них содержатся, помогают быстрее восстановить кожу, защищают от инфекций, снимают зуд и раздражение. При этом биологически активные вещества из голотурий справляются с аллергическими проявлениями на коже не хуже некоторых гормональных средств и у них меньше побочных эффектов. Эти исследования мы решили использовать для создания лечебно-профилактической косметики, чтобы помочь людям избавиться от проблем с кожей. Крем "Пентакан" помогает в разных ситуациях – от ожогов и пролежней до атопических дерматитов. Кроме того, исследования косметологов показали, что он может использоваться и для омоложения кожи. Крем получил золотую медаль на VIII инновационном форуме в Москве.

И что произошло дальше, как начался путь к рынку?

Все началось с моих корыстных целей. Благодаря моим родителям-ученым я могла иногда получать и тестировать на себе разработки сотрудников ДВО РАН. Но это были небольшие экспериментальные партии. Для меня же самой требовалось большее количество такого полезного крема "Пентакан". Захотелось сделать его доступным для себя и других. Так началось мое семейное дело, и на рынке появился наш продукт.

Личная мотивация сыграла решающую роль?

Я считаю, именно личная заинтересованность и вера в собственные силы важны в первую очередь. Это позволяет привлечь и все остальные ресурсы. Конечно, невозможно, как правило, одному человеку заниматься и наукой, и бизнесом. Нужна команда и каждый должен делать то, что он умеет хорошо.

Может быть проще просто продавать научные идеи, например, за границу?

Это один из способов коммерциализации науки. Но тут есть свои подводные камни. И почему бы не попробовать сделать что-то здесь? Мы действительно живем на берегу уникального моря. Одновременно в нем проживают представители как теплых, так и холодных морей. Океан изучен лишь на 5%. И еще множество тайн он может нам открыть. Возможно, нашим дальневосточным ученым не хватает материальных ресурсов для проведения исследований. Но мы точно здесь не испытываем недостатка идей. Интерес к нашим разработкам есть большой как в России, так и за рубежом. Предприятия, подобные нашему, смогут производить готовые продукты, востребованные как в России, так и за границей. И таким образом способствовать развитию региона.