Юрий Копылов: "И потащим город без оглядки!"

Мэр столицы Приморья в 1999-2004 году, Юрий Копылов запомнился горожанам как противоречивая и яркая фигура. Наряду с громкими проектами, не все из которых были успешно реализованы, экс-глава успел сделать немало полезного для благоустройства, причем, не боялся непопулярных решений. В интервью "Ежедневным новостям Владивостока" бывший градоначальник рассказывает, чего не хватает Владивостоку сегодня и как можно было бы привлечь в город больше туристов, сообщает ЕНВ.

- Юрий Михайлович, семь месяцев избранный глава Владивостока находится в СИЗО. На ваш взгляд, теряется ли управляемость территорией?

- Не знаю, почему до сих пор у города нет главы. Пушкарев сидит, но Владивосток-то не может стоять. Почему исполняющий обязанности не работает? Судя по внешнему облику города, выполняют свои задачи ребята плохо. Последствия снегопада до сих пор налицо: грязные кучи в центре, а чуть в сторону от главных улиц – сплошной гололед.

- Наверное, учитывая ситуацию, когда Игорь Пушкарев оказался вдруг в неволе, к чему его заместители, конечно, не готовились, это и неудивительно?

- Страдать из –за того, что Пушкарев сидит? Жалко его по-человечески? Жалко. Но, как говориться, не воруй. Может и выпустят.

В повседневной жизни глава города обязан заботиться об инфраструктуре муниципального образования, больше ему, по большому счету, и заниматься нечем. Решал ли я эффективно проблемы города в 1999 году, когда стал мэром? Я стал главой после того, как мэром работал известный гуманоид. Приходилось непросто. Мне просто пришлось подключать город к электричеству. Существовала огромная задолженность перед "Дальэнерго", решил с Анатолием Чубайсом вопрос по оплате. Вопрос электричества - ключевой, потому что "без света", помимо всего прочего, не работают насосные станции, которые подают в город воду, канализационные, которые откачивают стоки. С 1998 по 2000 годы во Владивостоке была засуха, приходилось искать пути решения, распределять воду. Так что мне приходилось намного сложнее. Сейчас просроченной задолженности у городской казны нет, и все системы отлажены.

- С тем пор, как Вы стали главой, постепенно город лишается полномочий. Сети водоснабжения и водоотведения переданы КГУП "Приморский водоканал", со времен Николаева город не распоряжается собственной землей. На ваш взгляд, не лишает ли это мэра реальной власти?

- Я отдал "Примводоканалу" только водохранилища, сети водоснабжения в то время оставались за городом. Как и тепловые сети. Земля Владивостока – всегда была особым вопросом. И при мне большая часть территории принадлежал Министерству обороны, значительная часть была краевой, лишь небольшим процентом распоряжался муниципалитет. На мой взгляд, положение, когда городской землей полностью распоряжается краевой департамент земельных и имущественных отношений – конечно, неправильно. Получается, городская власть бесправная?

- То есть, сегодняшняя городская власть почти ничем не распоряжается?

- Это не так. В городском бюджете было предусмотрено финансирование больниц, школ, детских садов (сейчас финансирование учреждений здравоохранения передано на краевой уровень — Прим. ред.). За городом, и это никто не отменял, остаются вопросы благоустройства – подрезать, красить, высаживать деревья. С другой стороны, если в части инфраструктуры городская администрация сегодня ни за что не отвечает, это здорово облегчает ей работу. Прорвет трубу – это не наше. А при мне управляющих компаний не было, за все отвечала мэрия. Естественно, сейчас возросли коммунальные тарифы, проблемы легли на плечи горожан.

Дороги закреплены за организациями, а те, паразиты, не чистят от снега! Куча лежит, но виноват не глава. Хотя людям то все равно. И власть должна жестко спросить с того, кто убирает!

Сколько во Владивостоке недостроенных зданий! Надо хозяина так "зажать", чтобы или сам достроил, или продал тому, кто достроит. Сейчас на поддержку "обманутых дольщиков" работает краевая администрация? Это хорошо, у нее "прижать" больше возможностей. У города поменьше власти.

Наблюдал ситуацию по скверу на Бестужева, честно говоря, безобразие. Стервец, попилил деревья. Да и место-то плохое для торгового центра, прямо у дороги, жилых домов в округе немного…

В общем, если сейчас у города забрали полномочия, то забрали и соответствующее финансирование. Но, ведь бюджет Владивостока — 11,4 млрд рублей. У меня было 3,2 млрд на все про все - когда вся инфраструктура принадлежала городу, когда надо было платить зарплату врачам и учителям. А сейчас в бюджете хорошие деньги, надо преображать город.

- Чего, на ваш взгляд, не хватает?

- Нужны высотные парковки, 10-12 этажные, элеваторные. Надо продумать режим, чтобы автомобили не ездили в центр города, либо хотя бы не ездили на Эгершельд. Надо выносить торговый порт с нынешнего места. Город захлебнулся в грузовых операциях. Сейчас в Артеме строят сухие порты. Прекрасная позиция в Уссурийском заливе, на Черных камнях за Шаморой. Там удобно подходить кораблям с океана. Мы находимся в стороне от Шелкового пути. Сюда, на наш полуостров, грузопоток можно затянуть искусственно, лучшими условиями. Судно пришло, быстро разгрузилось, поставили контейнер на железную дорогу, через 7 дней он в Европе. У нас будет осенью 3-й ВЭФ, большое внимание Владивостоку уделяет президент Владимир Путин, надо стратегически важные проекты вынести на обсуждение.

- Поддерживаете ли вы проект кольцевой автодороги?

- Проект ВКАД появился еще в 1980-х годах, он не Пушкаревым придуман. В свое время я обращался в Министерство путей сообщения с предложением построить скоростной автобан над железной дорогой с заездом в районе стадиона "Динамо" и до Угольной – 42 километра, съездами по пути следования. Всего лишь всего-навсего сделать второй этаж, и насколько проще из пригорода будет добраться в центр!

Я мечтал о Свободном порте, и вот - свершилось. Теперь городу надо красоту придавать. Владивостоку оставить функции культурного, рекреационного, оздоровительного центра — с Эгершельда до Зари. Надо снести все бараки, все старые дома, приукрасить город, настроить смотровых площадок, крутящихся ресторанов. Большие возможности связаны с Владивостокской крепостью, единственная на земном шаре такая, такие прекрасные форты. Есть много подземных ходов под городом, сам многие излазил – аттракционы можно сделать! Давайте наделаем канатные дороги. Почему возле Золотого моста, параллельно "канатку" не прицепить? Едешь, как белый человек, а под тобой воды, корабли, вид красивый... Игровая зона будет под боком развиваться – казино, клубы, гостиницы. Люди будут там спускать деньги, не волнуйтесь, никуда не денутся.

Я ведь многое сделал в полезном направлении. Изменил схему движения транспорта на Фокина, снес ларьки и сделал Арбат, привел Спортивную набережную в цивилизованный вид. Построил 17 воздушных пешеходных переходов, допустим, на Некрасовской.

У меня в активе много задумок. Знаете, где "Зеленые кирпичики" и цветочная галерея? Рядом – яма, где проходят железнодорожные пути. Ее можно сверху перекрыть и построить парковку для 100 машин. За Фокина еще одно такое место, где можно устроить стоянку.

- Получается, к мероприятиям нынешней городской власти у вас отношение достаточно скептичное?

- Люди, которые работают в администрации, "не дотягивают" ни умом, ни желанием, ни стремлением. Я с Пушкаревым давно знаком. Помню, когда главой был, Игорь Сергеевич из приемной у меня не вылазил, все время что-то надо было ему. И когда его уже избрали, многократно с ним беседовал. По тому же колумбарию, который все не могли ввести в строй. Сейчас ниша в стене для праха стоит 35 тысяч, у меня было 8200.

Зачем поставили памятник Илье Муромцу? Вот Высоцкого я уважаю, пускай будет морячек, которому палец натирают. И раньше студенты ДВПИ все время мазали гуталином ботинки на памятнике дальневосточным морякам, который сейчас под мостом.

Туристов в городе много. А что они видят, кроме грязи? Еду на машине, а мозг сканирует: надо здесь подкрасить, здесь леер подогнуть, здесь чтобы убрали... Потом очнусь – ты рули, Михалыч, а то зарулишь куда-нибудь...

- Готовы поработать еще какое-то время на общее благо?

- С удовольствием. Завтра скажут, выйду – бесплатно. Буду жить на пенсию. Покажу, как надо работать. Наберу тех людей, с которыми трудился в 2000-х, человек 20-30 орлов. И потащим город без оглядки. Не стал бы играть ни в какую политику. Пахать и пахать. Давайте для эксперимента, на полгода.