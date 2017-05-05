Японские ВВС подняли по тревоге из-за российских Ту-95

Японские истребители военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге из-за облета территории страны российскими Ту-95, сообщает ЕНВ со ссылкой на Объединенный штаб сил самообороны Японии.

Три российских бомбардировщика пролетели вдоль побережья Японского моря и Тихого океана, не нарушив при этом воздушного пространства Японии.

Российские самолеты уже совершали подобный облет Японии в январе 2016 года.

Ранее Тихоокеанский флот России и японские силы самообороны провели совместные учения к северу от Киото. С российской стороны были задействованы большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома", Япония отправила эсминец-вертолетоносец "Хюга" и корабль обеспечения "Хиути". Японские корабли были приглашены с ответным визитом во Владивосток.

23 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил обеспокоенность президенту России Владимиру Путину из-за базирования большого числа российских военных на Курилах. Глава Японии также отметил желание Токио продолжить переговоры с Москвой об особых условиях общей экономической деятельности на Южных Курилах. К предварительным договоренностям по этому вопросу в декабре 2016 года пришли обе стороны.