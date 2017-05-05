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Фоторепортажи

13 января 2017, 11:20
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым
Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым
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Во Владивостоке прошла творческая встреча с Владимиром Старовойтовым

Живописец презентовал две книги

В канун Старого Нового года в рамках лектория известного приморского арт-критика Александра Лобычева "Зеркала XX века" во Владивостоке успешно прошла творческая встреча приморцев с живописцем Владимиром Николаевичем Старовойтовым. Одновременно лекторий ознаменовался презентация с продажами двух его книг: каталога живописи и рисунка "24 года: один день" и сборника мемуарной прозы "Пятый живорождённый", сообщает ЕНВ.

Богема и интеллигенция Владивостока давно называет известного дальневосточного художника Владимира Старовойтова уважительно-дружески Старым Войтом. 25 лет назад на малой родине культуртрегера, на Сахалине открылась первая выставка художника, и с тех пор его жизнь и творчество неразрывно связаны как с Сахалином, так и с Приморьем, а его искусство с течением лет волшебным образом превращается в литературу. Ну, или около того.

В представленном на встрече в выставочном зале на Алеутской,12 каталоге Старого Войта представлены живопись, рисунки и книжная графика, отмеченные профессиональным мастерством и ярким воображением автора. По словам обаятельнейшего Лобычева, это итог творческой жизни мастера и в принципе в каталоге собраны все доступные зрителю работы мастера.

В автобиографической книге, по словам ее автора, документальность повествования органично сочетается с философскими размышлениями о природе творчества, фантазией и юмором, а также многочисленными воспоминаниями о начале советского Сахалина в 40-ые-50-ые годы прошлого века и немногих поначалу обитателях острова, к коим относится и семья мастера.

Владимир Николаевич Старовойтов - известный дальневосточный живописец, график, скульптор, член Союза художников России, член Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО. Персональные выставки Старовойтова неоднократно и с большим успехом проходили в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Америке, Японии и Корее.

Владимир Старовойтов родился в 1945 году в сахалинском селе Дербинском (ныне поселок Тымовское). Жил и работал в Находке, во Владивостоке, потом вернулся на Сахалин. Последние и многие уже годы живет во Владивостоке, не теряя, однако, творческих связей с родным островом.

Так, в прошлом году на Сахалине состоялся выставочный проект "Старый Войт "24 ГОДА – ОДИН ДЕНЬ", в котором были представлены 20 живописных произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и более 100 работ из личного собрания автора.

Что касается встречи на Алеутской Владивостока – Старый Войт признался в ходе общения с почитателями, зрителями и родней (зальчик был выделен небольшенький, поэтому нас собралось немного – человек сто), что сам не ожидал в себе писательского таланта. Впрочем, внешне действительно постаревший Старый Войт по детски радовался приходу на встречу многих старых своих знакомцев, а также хорошей продаваемости своих книг.

На неплохих слайдах в ходе встречи автор представил образцы своего многолетнего творчества; странновато, впрочем, смотрелись на фоне шедевров русского изобразительного искусства на стенах зала избранные устроителями вечера фото работ мастера: неузнанный залом молодой Городний, и многочисленные графические наброски - ню странно искаженных тел и синие женские спины. Ну, и знаменитый музыкант Геннадий Рождественский в образе хорошо если австралопитека. Понятно, что Старый Войт давно и безнадежно  любит провоцировать и эпатировать зрителя, кому то какие-то дагерротипы очень понравились, какие-то заставили думать, рассуждать, а какие-то вызвали непонимание и даже отторжение. Но в этом, по словам знатока искусства Александра Городнего, и проявляется талант творца: что нравиться одному - пугает другого, искусство должно будоражить, вызывать живые споры, призывать к действию.

Метки: художник

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Мнения, комментарии (2)

KAI_N, 14.01.2017 18:50
Господа дарвинисты! За знаменитого музыканта Геннадия Рождественского обидно! Прошу выделить ему место между неандерталом и кроманьоном. Где-то впереди австралопитека и иже с ним.
KAI_N, 14.01.2017 19:00
Мой Альтер-Альтер Зольдат, правы дарвинисты, не таскай родню на встречи с непредвиденным финансовым результатом. Меньше знают-лучше спят!

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