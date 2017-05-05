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Южная Корея

27 декабря 2016, 00:00
Южная Корея запретила въезд трудовым мигрантам из Приморья

Южная Корея запретила въезд трудовым мигрантам из Приморья

Во въезде в Южную Корею за год отказали более 330 жителям Приморья

Миграционные власти Южной Кореи в 2016 году отказали во въезде 337 россиянам, прибывшим из Приморья, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

"Только за прошедший период 2016 года миграционными властями Республики Корея уже отказано во въезде 337 гражданам Российской Федерации. Это данные только по тем гражданам, которые убывали в Республику Корея из столицы Приморья, 263 из них воспользовались воздушным сообщением, а 74 – морским", — говорится в сообщении.

Чтобы не допустить въезда в страну нелегалов, миграционные власти Южной Кореи стали тщательней проверять в аэропортах документы, избирательно проводить опрос, предлагая подтвердить заявленную цель прибытия, предоставить обратный билет, бронь гостиницы, контактные данные пригласивших лиц и организаций, а также сумму денег, достаточную для путешествия по стране в течение заявленного срока пребывания.

"Практически все случаи отказа касались лиц, выдававших себя за туристов, а в действительности пытавшихся въехать в Южную Корею с целью ведения нелегальной трудовой деятельности", - сообщает пресс-служба.

В качестве причины для введения ограничений Сеул указал неправдивые сведения о цели визита в Южную Корею, которые были предоставлены россиянами. За упомянутый период число таких отказов выросло в несколько разы. Приехав в Корею для работы, они указывали целью посещения туризм.

"Лица, которые обещали обеспечить "зеленый коридор" и решить все вопросы по пребыванию в стране, исчезали из поля зрения, их номера телефонов оказывались недоступными. И неудавшийся "нелегал" оставался наедине с новыми проблемами, связанными теперь уже с возвращением на родину. Все расходы, связанные с депортацией на родину и приобретением обратного билета, гражданин, во въезде которому отказано, несет сам", — сообщает пресс-служба.

Российская Федерация и Республика Корея установили межправительственное Соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое предусматривает безвизовый режим, если целью поездки является туризм или частные цели. При этом время пребывания в стране не должно превышать 60 дней. Если въезжающий планирует работать, учиться, лечиться или жить на территории Республики Корея, то визу необходимо оформить.

Метки: туристы

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