"Юшин Инжиниринг" представила технико-экономическое обоснование проекта ВКАД

Заместитель главы администрации Владивостока Александр Юров провел рабочую встречу с делегацией южнокорейской корпорации "Юшин Инжиниринг". Презентация технико-экономического обоснования проекта ВКАД, представленная специалистами юнокорейской компании, будет еще раз внимательно изучена экспертным сообществом для подготовки возможных дополнений и рекомендаций к нему. Чтобы затем в начале будущего года провести окончательное утверждение ТЭО, сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию Владивостока.

Во встрече приняли участие советник главы Владивостока Анатолий Мельник, начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир, старший директор по развитию бизнеса Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Татьяна Панфилова, заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Сергей Филь, начальник отдела развития транспорта ДНИИМФ Михаил Холоша, а также консул генерального консульства Республики Корея во Владивостоке Юн Сэ Ён, директор торгового отдела генерального консульства Республики Корея во Владивостоке (КОТРА) Янг Гимо, представители департамента международного строительства Министерства земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, департамента исследования рынков Международной строительной ассоциации Кореи и группа ведущих сотрудников корпорации "Юшин Инжиниринг".

Напомним, что в ходе первого совместного совещания этой тематики, состоявшегося во Владивостоке в марте нынешнего года, южнокорейские проектировщики и инвесторы были подробно ознакомлены с соответствующими возможностями развития столицы Приморья и затем приступили к разработке предварительного технико-экономического обоснования проекта ВКАД.

Затем, уже через два месяца, они рассказали экспертам о плане поэтапной реализации проекта ВКАД и предварительных расчетах стоимости строительных работ. Разработку ТЭО взялась финансировать Корейская ассоциация строителей международных проектов, курируемая правительством Республики Корея. При этом отмечалось, что в силу особого значения трансграничных факторов для развития Владивостока, проектирование, строительство и эксплуатацию ВКАД необходимо осуществлять силами международного консорциума, создаваемого на многосторонней основе. По мнению экспертов, это обстоятельство необходимо учитывать при разработке системы управления рисками указанного проекта, включающей государственно-частное партнерство.

Открывая рабочую встречу, заместитель директора департамента международного строительства Министерства земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Мин Ке Сук отметила, что она впервые прибыла во Владивосток. Но за проведенные ей у нас два первых дня Мин Ке Сук впечатлили как масштабность размаха строительства уникальных мостов и кампуса Дальневосточного федерального университета, так и проблемы сверхплотного дорожного движения и нехватка парковочных мест. Она сказала, что это явилось серьезным аргументом необходимости строительства Владивостокской кольцевой автодороги, которая призвана резко разгрузить и упорядочить автотрафик столицы Приморья.

Затем вице-президент корпорации "Юшин Инжиниринг" Бэ Сонг Ил, который является также руководителем проекта Владивостоской кольцевой автодороги с корейской стороны и ответственным за его технико-экономическое обоснование, провел, с учетом приведенных ранее замечаний, презентацию финального отчета технико-экономического анализа проекта ВКАД.

В ходе его обсуждения участники сегодняшней рабочей встречи в администрации Владивостока еще раз подчеркнули, что планируемое возведение ВКАД необходимо рассматривать в контексте транспортного каркаса всей Владивостокской агломерации и поэтапного развития острова Русский. Реализовать этот масштабный проект предлагается методом государственно-частного партнерства со сроками его поэтапного ввода в строй в период с 2018 по 2029 годы. Планируется, что в первую очередь будет включено строительство нового мостового перехода на остров Русский через оконечность Эгершельда.

При этом специалисты "Юшин Инжиниринг" рекомендовали отказаться от рассматриваемой ранее возможности проводки части ВКАД по низководному мосту вдоль побережья Амурского залива, так это, по их мнению, нарушит гармоничное сочетание и природную красоту береговой линии и моря. Поэтому ими предложено один из участков ВКАД провести по тоннелю – подводному или наземному. Этот вариант проекта был с полным пониманием и поддержкой принят участниками сегодняшней встречи.

Общая протяженность ВКАД составит 22, 6 километра с объемом транспортного потока от 70 до 85 тысяч автомобилей в сутки при скорости 80 километров в час. Стоимость работ по ее полному возведению определена в один миллиард 200 миллионов долларов, поэтому проезд по ВКАД планируется сделать платным – от одного до четырех долларов в зависимости от протяженности проезда по этой автомагистрали каждым автомобилем.