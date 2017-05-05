Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год

О стагнации в экономике Приморья, о расшифровке данных Приморскстата за 9 месяцев, тайфуне "Лайнрок", о тех кто "как у Христа за пазухой", об экономической политике "дожить до завтрашнего дня", об успехах Приморских полицейских и том, что нам готовит 2017 год, рассказал в интервью ЕНВ Александр Ивашкин.

Есть вещи, повторяющиеся из года в год, которые стали частью традиций. Одна из таких традиций - подведение итогов уходящего года и планирование нового. Подведение итогов - это завершение большого годового цикла. Пока год не завершишь, приступать к новым планам неразумно.

В Приморье – тяжелейший кризис экономики.

2016 год стал первым годом текущего 21 века, когда в Приморье явственно обозначился глобальный системный экономический кризис.

Первым тревожным "звоночком", на который местные власти просто не среагировали (не обратили внимание или не захотели?) было то, что в середине года в июльском выпуске бюллетеня Центра развития Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (ВШЭ) Приморье было названо "...экономически-депрессивным регионом". Специалисты ВШЭ, анализируя состояние приморской экономики в пяти экономических сферах (промышленность, розничная/оптовая торговля, платные услуги и строительство) пришли к выводу: Приморье выдало нулевой результат экономической активности, став одним из лидеров списка неблагополучных регионов РФ. С тех пор край стал лидировать в "антирейтингах".

Это тем более печально, что еще два года назад на фоне других регионов Приморье выглядело вполне оптимистично – имел место устойчиво высокий темп роста валового регионального продукта (ВРП) и он всегда был выше к уровню предыдущего года (более 102%).

Сохраняя в крае высокую степень централизации процесса принимаемых решений при одновременной блокировке системы обнаружения и ликвидации управленческих ошибок экономическим комплексом, команда топ-менеджеров Приморья со второй половины 2016 года заложила скрытую угрозу, позволившую углубить процессы спада в приморской экономике. Ведь уже в июле, получив такую информацию, необходимо было принимать "пожарные" меры по стабилизации экономики, переводя ее на "ручное" управление. Искать причины, анализировать, проводить совещания со всеми руководителями предприятий всех форм собственности, составлять подробные планы-мероприятия-программы выхода из ситуации. Однако общественное внимание, в силу грантовых обязательств перед краевой администрацией ведущих СМИ края в тот период было переключено на такие частности, как детективная история с арестом ректора ДВФУ Иванца, шоу-представление с арестом мэра Владивостока Игоря Пушкарева, а также подготовка ко Второму Восточному экономическому Форуму. На тот период экономическая ситуация стала развиваться сама по себе, а начавшийся Второй ВЭФ с одновременно обрушившейся стихией в виде тайфуна "Лайонрок", переключил внимание всех на спасение пострадавших. Результатом такого пренебрежения стали официальные данные Приморскстата за январь-октябрь текущего года. Они подтвердили наихудшие предположения - Приморье входит в глобальный системный экономический кризис. Ниже буду брать за основу эти данные вкупе с имеющимися у меня экспертными оценками.

Итак, индекс производства промышленной продукции в январе-октябре 2016 года составил 96% к январю-октябрю 2015 года. Выпуск продукции сельского хозяйства составил 28 млрд. рублей, что на 0,1% меньше января-октября 2015 года. Введены жилые дома общей площадью 316.3 тыс. м2, на 6% меньше января-октября 2015 года, ввод жилья населением по сравнению с январем-октябрем прошлого года снизился на 21%. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом составил 92% по отношению к январю-октябрю 2015 года, грузооборот упал до 420,6 млн. т-км (91% к уровню прошлого года). Перевезено пассажиров автобусным транспортом общего пользования 89% (к январю-октябрю 2015 года), а пассажирооборот составил 659.1 млн. пасс-км (81%). Общий объем оборота оптовой торговли за январь-октябрь 2016 года составил 633,2 млрд. рублей, что в товарной массе ниже объема соответствующего периода прошлого года на 3,3% .

По данным Росстата, на 1 ноября долги по зарплате в Приморском крае составляли 588,7 млн рублей или 15,9% от задолженности всех субъектов Российской Федерации. Это на 114,3 млн больше, чем в октябре этого года. Следом идет Москва - 202,8 млн рублей.

По данным сентября, почти 60 тысяч человек в Приморье не имеют работы или доходного занятия, то есть числятся безработными. По данным Приморскстата население Приморского региона уменьшилось на 3,6 тысячи человек и на 1 октября 2016 года составило 1,9 млн. человек. В целом по краю за прошедший период число умерших превысило число родившихся почти на 10% (за январь-сентябрь 2015 на 6,9%) и составило порядка 20 тысяч человек. Мужская смертность превысила женскую почти на 15% и составила 10,5 тысяч человек. Выехало из Приморья порядка 27 тысяч человек.

Основная причина таких показателей это, прежде всего, внутренние факторы. Внешние факторы лишь стали катализатором дисбалансов, противоречий и конфликтов, встроенным в текущую модель развития Приморья.

Бедность или порочность монополистов ЖКХ?

Из тех же данных Приморскстата самый яркий показатель, характеризующий покупательную способность населения - это т.н."оборот розничной торговли". В 2015 году он составлял 100,8% (в то время как в стране он на тот момент снизился на целых 10%) , но уже за 9 месяцев 2016 года в сопоставимых ценах "оборот розницы" снизился на 3%. (287,2 млрд. рублей). Такая же тенденция по снижению наблюдалась в общественном питании - объем оборота общественного питания составил 12,6 млрд. рублей (к январю-октябрю 2015 - 90%) и в сфере предоставления населению "платных услуг"- 83% (!) к уровню прошлого года или 107,7 млрд. рублей.

Отдельно хотелось бы остановиться на показателе "платные услуги" поскольку он характеризует уровень "личного потребления" домохозяйствами качественных благ цивилизации - транспорта и связи, образования и медицины. Этот показатель является важной частью потребительских расходов. Итак, и богатые и бедные слои населения в целом пользуются схожим набором платных услуг (жилищно-коммунальные услуги, транспорт и связь, образование и медицина), но в разных пропорциях. При этом, основное влияние на спад этого показателя в Приморье оказал именно массовый потребитель.

Одновременно обострилась проблема доступа к качественным платным услугам относительно бедных (и просто бедных) слоев населения. Люди, пока еще не повально, но все же с устойчивой тенденцией начали отказываться от туристических услуг (с учетом прошедшей сезонной корректировки), платной медицинской помощи, платного образования домочадцев, путешествий и качественного отдыха. Какова причина таких тенденций? Прежде всего в отрицательной динамике доходов населения, в сжатии спроса на те самые качественные услуги и повышении цен на все и вся! Добавьте к этому рост неплатежей, долгов и проблемных кредитов как у населения, так и малого бизнеса, а также ужесточение карательных и надзорных действий фискальных органов.

По данным Приморскстата жизнь приморцев в период с января по декабрь прошлого 2015 года подорожала на 11,9%, а как наша жизнь подорожала за 2016 год пока Приморскстат еще не сообщил. Ясность настанет только в январе 2017 года. Но похоже, эта цифра будет значительно больше еще и потому, что сфера добровольных отношений экономических субъектов сужается, а сектор нерыночных отношений (активы, госрасходы) наоборот расширяется. Кроме того, накапливается своеобразный негатив внутри приморского предпринимательства на фоне неблагоприятно складывающихся экономических факторов. Для НП "Лига финансовых институтов" это вылилось в то, что за 2016 год из более чем 70 организаций на начало года в Лиге осталось около десяти. Почти полностью потеряли бизнес кредитные и страховые брокеры, финансовые консультанты, риэлтеры, а также ведущие КПКГ(кредитно-потребительские кооперативы граждан). И этот процесс растет как снежный ком.

Совсем кратко о ценах-тарифах.

По данным Приморскстата индекс потребительских цен в октябре показал рост 104% к декабрю предыдущего года. С начала года цены на продовольственные товары выросли в среднем на 3%, на непродовольственные товары - на 5.6%. Прирост тарифов (цен) на платные услуги населению составил 3,7% к декабрю 2015 года. И хотя цены на коммунальные услуги растут низкими темпами, зато цены на жилищные услуги увеличились на уровень нынешней инфляции 2016 года. Именно поэтому из четверти всех своих потребительских расходов (по данным Приморскстата за 9 месяцев ) жители края тратят 29% (треть!) расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, 22% - транспортных, 13% - на связь, 8% - на медицинские и только 7% - на услуги образования.

Кстати, по нашим оценкам в коммунальных платежках "тепло" занимает самую большую долю - от 30 до 40 процентов, а ведь у нас в стране самые огромные запасы природного газа на планете! Поэтому сама собой напрашивается реформа "рынка тепла": вместо регулирования тарифов на местном уровне нужно устанавливать предельный уровень цены для потребителей, только так можно защитить потребителей от завышенных "хотелок" монополистов ЖКХ.

О госсекторе Приморья, его зарплатах и о тех, кто "как у Христа за пазухой".

По предварительным данным среднемесячная заработная плата в Приморье в этом году составила 34,4 тысячи рублей, по сравнению с сентябрем 2015 года она возросла более чем на 7%. А реальная з/п, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выше аналогичного прошлогоднего показателя почти на полтора процента.

Вместе с тем по данным Приморскската на конец сентября 2016 года численность работников органов государственной власти и местного самоуправления в Приморье составила 33,1 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила в январе-сентябре 2016 года 56,9 тыс. рублей, что выше среднекраевого уровня в 1,6 раза. В федеральных органах власти на конец сентября было занято 25,1 тыс. человек (из них 91% государственных служащих), в краевых – 3,1 тыс. человек (74%). За год их численность уменьшилась на 0, 7 тыс. человек. Ежемесячно в течение года им платили за труд 59,3 и 58,9 тыс. рублей, соответственно. Среднемесячная заработная плата 4,9 тыс. работников (88% муниципальных служащих) местного самоуправления составила 44,1 тыс. рублей. Она дифференцировалась от 25,4 тыс. рублей в Красноармейском муниципальном образовании до 59 тыс. - во Владивостокском городском округе. Поэтому в целом хотелось бы порадоваться за чиновничий аппарат Приморья, который в известной мере подтвердил старорусскую разговорную идиому "..жить, как у Христа за пазухой...". Это устойчивое словосочетание создает некий образ пазухи как места, в котором можно очень надежно и безопасно укрыться. Что любопытно, данные о реальных доходах населения и чиновников "Приморскстатом" были искусно "раскиданы" по разным информационным письмам – чтобы не слишком бросалось в глаза год от года нарастающее расхождение в уровне жизни между обычными людьми и чиновниками. Поневоле вспоминается сентенция о том, что "есть просто ложь, есть наглая ложь, а есть – статистика".

Если все вышеуказанные факторы сложить и рассматривать их с точки зрения современного эффективного государственного менеджмента, то такая т.н. "занятость" и зарплаты в государственном секторе строятся за счёт... нерыночных действий. Местный госсектор сам себе (за счет приморских налогоплательщиков) назначает зарплаты, никоим образом не связанные с показателями экономической ситуации и рецессии в крае. А ведь это ведет к иным последствиям- пренебрежению институтом предпринимательства с вытекающим отсюда выводом о нарушении конституционного принципа равенства условий хозяйствования для субъектов предпринимательства на территории края. Это весьма грубая ошибка в управлении экономическим комплексом края, поскольку именно благодаря "знаниям и умениям" местных чиновников край оказался в состояние рецессии. Или это мне одному кажется?

Был ли 2016 годом деиндустриализации Приморья?

Как уже отмечалось выше, вторая половина 2016 год стал своеобразной вехой растущего дефицита воли, способности руководства Приморья принимать адекватные меры по выходу края из нынешней ситуации. Как говорил в таких случаях гражданин О.Бендер "вы больны организационным бессилием и бледной немочью".

Если принять во внимание обстоятельства, складывающиеся в ноябре-декабре (т.е.сейчас) вокруг ОАО "Радиоприбор" ("Радиоприбор"- один из знаковых для Владивостока оборонных заводов и был одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке), связанные с его вроде как и неумышленным юридическим уничтожением, то уходящий год еще можно назвать годом деиндустриализации Приморья. Ведь неоднократно, повторяя это как мантру, эксперты всех уровней отмечали необходимость улучшения условий для развития промышленного производства в регионе, но на деле "что-то не так".

Так что не так?

С одной стороны федеральным центром именно Приморью отведена роль ведущего на Дальнем Востоке региона, способного обеспечить устойчивый рост и значительно улучшить инвестиционного климат на Дальнем Востоке. С другой стороны "Приморскстат" фиксирует не улучшение, а ухудшение экономической ситуации. Пока в крае проводится экономическая политика, предназначение и рекомендации которой сводится к тому, чтоб "дожить до завтрашнего дня" или максимум до Третьего ВЭФа.

Поэтому косметические изменения такого управления результатов не дадут. Ну максимум, что будут делать, так это сокращать расходы, чтобы протянуть как можно дольше. Это особенно наглядно видно с тяжелой ситуацией бюджетов во всех крупных городах края - Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, Спасск-Дальний. В последние два года собственные доходы муниципалитетов практически не увеличиваются, что вынуждает муниципалитеты сдерживать и рост расходов: покрывать дефицит за счет дорогих коммерческих кредитов. Но в последнее время банки справедливо отказываются кредитовать муниципалитеты края даже под очень высокий процент, опасаясь проблем с возвратом кредита.

Таким образом, новые условия хозяйствований (НУХ-ТОРы, СВП-Свободный порт Владивосток, особые экономические зоны) в регионе еще не заработали, их внедрение "благодаря" бюрократии происходит очень медленно, а старые резервы края, связанные с советским наследием и транзитной логистической функцией края себя уже исчерпали.

Если ко всем имеющимся проблемам промышленной приморской политики (доступные кредиты для бизнеса, налоговые льготы, содействие в обеспечении инфраструктуры для производства, удешевление энерготарифов, снижение стоимости подключения производственных объектов к энергосетям и т.д. и т.п.) добавить отвратительную фискальную (не путать с налоговой) политику на Дальнем Востоке, "благодаря" которой разбалансирован и значительно снижен потребительский спрос населения, то станет совсем грустно. И что теперь делать?

Что делать,а также о чудесном свойстве классического маркетинга и о частном бизнесе.

Несмотря на разнообразие дальневосточных регионов по уровню и потенциалу развития, для всех них как в 2016, так и в наступающем 2017 году является проблемой формирование собственной траектории роста, компенсирующей негативные тенденции, складывающиеся на уровне экономики в целом.

Исключение составляет город Владивосток. Так вышло, что благодаря своей географии проект Свободный порт Владивосток (СВП) имеет больше всех шансов и предпосылок стать точкой роста. СВП представляет собой с точки зрения классического маркетинга самую удачную версию "порто-франко", которая при этом однозначно ориентирована на сотрудничество с внешним миром. С этой версии СВП и должен начаться старт НУХа и новой парадигмы развития края.

Если бы сейчас местные власти правильно диагностировали экономику, нашли причины существующих объективных и неочевидных обстоятельств, адекватно оценили бы глубину приморской рецессии, то смогли бы просчитать ее продолжительность, и тем самым синхронизировать порой свои же хаотичные решения, особенно в отстаивании интересов края.

А уповать на то, что какой-то "дядя из-за бугра" принесет сюда деньги наверное не стоит. Хотя помечтать можно. Обещать жителям края светлое будущее завтра тоже можно. Мы поймем, ведь мы у моря живем и всегда готовы ждать погоду.

О хорошем.

На фоне плохих экономических новостей из Приморья, есть одна очень хорошая новость и связана она с нашей с Вами безопасностью. Общее количество зарегистрированных преступлений в 2016 году снизилось на 14,3%. За девять месяцев с начала года на 10% сократилось число убийств и на 18,5% - краж. На треть меньше совершено разбойных нападений и на 15,7% - грабежей. Более чем на 20% снижено количество преступлений, совершённых с использованием оружия. Несмотря на упразднение Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, количество изъятых наркотических средств за девять месяцев возросло на 32,8%, в том числе героина на 21%. По этой динамике Приморье занимает 8 место в стране! Так держать товарищи полицейские!

Послесловие и поздравление

Все жители края очень переживали, когда в край пришел тайфун. С момента удара мощного тайфуна "Лайонрок" на Приморье прошло более трех месяцев. Общая сумма ущерба оценена в 3,7 миллиарда рублей. От тайфуна "Лайонрок" спасались всем миром! Однако, за властное безделье, безволие и пренебрежение происходящими в крае экономическими процессами расплачиваться будет вовсе не команда топ-менеджеров края. "Крайним" окажется все население края! И это будет пострашнее чем "Джуди","Лайнрок" и все прочите тайфуны вместе взятые. Нет необходимости дезориентировать население и говорить, будто ничего не происходит. Поэтому - Мы не будем по тебе скучать, 2016-й.

Уходящий год был годом полным напряжённой работы каждого домохозяйства края. Нам надо как-то выживать-растить детей, внуков, путешествовать, наслаждаться нашим морем. Важно только верить в свои силы и в то, что счастье и благополучие Приморья мы все равно создадим вместе. В наступающем Новом году от всей души хочу пожелать вам, дорогие земляки, финансовой стабильности, душевного равновесия, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах. Пусть Новый 2017 год будет всегда согрет заботой близких людей и теплым домашним очагом.