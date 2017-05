О блокчейне, курсе доллара, отмывании денег и есть ли дело обычным американцам до России?

Недавно Председатель Некоммерческого партнерства "Лига финансовых институтов" Александр Ивашкин в очередной раз посетил Соединенные Штаты Америки по приглашению коллег-финансистов. Ему довелось, что называется "на месте", посмотреть на жизнь первой экономики мира, повстречаться с различными специалистами и просто гражданами США. О курсе рубля из-за океана, о том, почему в США закрываются офисы ведущих американских банков, о "цифровых деньгах", IT-революции, блокчейне, а также о "цифровой зрелости" финансистов США, его наблюдениях и выводах относительно будущего денег читайте в этом интервью специально для ЕНВ.

Федеральная резервная система (ФРС) США готовится к повышению процентных ставок, цена на нефть упала ниже 50 долларов за баррель, как выглядят в этой ситуации доллар и наш рубль из-за океана? Есть прогноз?

Наверное, когда-нибудь доллар будет обесценен как любая необеспеченная валюта и такая вероятность есть в исторической перспективе, впрочем как и у любой валюты, в т.ч. и рубля. Однако сейчас слухи о его плохом самочувствии сильно преувеличены, наоборот, доллар здоров как никогда и ожидается его сильнейший рост.

После того, как полтора месяца назад (в сентябре) наш Центробанк пообещал сохранить процентную ставку на уровне 10%, активизировались спекулянты рублевыми активами (операции "кэрри-трейд"). Следуя известной пословице "деньги не пахнут", никакой вложившийся в рублевые облигации иностранный инвестор сегодня продавать их не собирается, т.к. эти самые рублевые облигации приносят приличный доход. За последние четыре месяца инвесторы, занявшие доллары под почти нулевой процент и вложившие деньги в рублевые активы, заработали уже около 7%, что является самым высоким показателем среди 31 основной мировой валюты. Наш рубль превращается в "супердоходную" валюту. По этой причине Goldman Sachs Group Inc. назвал рубль "...наиболее привлекательной для себя валютой, способной обеспечить высокую доходность". Прогноз? Учитывая, что общая уверенность у инвесторов и аналитиков в укреплении рубля растет, то повышается вероятность резкого сокращения спекулятивных операций, а это может привести к падению курса рубля. Но думаю, до конца года курс рубля может достигнуть отметки 65-67 рублей за доллар.

Поделитесь вашими наблюдениями относительно банковского сектора США.

На 51-й улице напротив Нью-йоркского отеля, где мне довелось останавливаться, неожиданно исчез офис крупного банка. Как сказали на стойке администратора отеля, был закрыт. Пожалуй, сегодня это некая американская тенденция в банковском секторе - ликвидация банковских офисов. Появление такой тенденции во многом вызвано изменениями в запросах и предпочтениях клиентуры. Американские банки перестают испытывать большую нужду в офисах и в работающих в них сотрудниках. Одновременно с этим идет процесс внедрения финансовыми компаниями, работающими на потребительском секторе, сберегательных вкладов, которые рассчитаны исключительно на пользователей интернета. Крупные же кредитные учреждения переводят клиентов на электронные каналы обслуживания. Разумеется, это абсолютно качественный сдвиг в банковском секторе, если хотите своего рода "IT-революция", приводящая к впечатляющей экономии средств и высокой рентабельности розничного банкинга.

Цифровые каналы самообслуживания (мобильные приложения, интернет) сгенерировали такой эффект, что число пользователей мобильного банкинга, онлайн-кредитование и количество транзакций на депозитах растут день ото дня. Цифровая транзакция обходится в десятки раз дешевле, чем визит клиента в офис банка! Пока управление счетами переходит в онлайн, оставшиеся офисы банков приспосабливаются к переменам в поведении клиентов и концентрируются на операциях с высокой прибылью - укомплектовывают штат специалистов по ипотеке и инвестиционному консультированию.

Стартовая модель российской банковской системы (в ее начальной фазе 90-х годов прошлого века) репродуцирована с американской (не европейской) банковской системы. В эту модель входят - построение и учет банковских рисков, андеррайтинг клиентов, законодательные (методические) и инструктивные составляющие, а также шаблоны и схемы построения БИС (банковские информационный системы и технологии). В связи с этим такой модели присущи как успехи, так и недостатки такого рода бэнкинга. А появление у вышеупомянутого "Goldman Sachs Group Inc" цифрового "GS- Bank" и подразделения "Marcus" с задачей онлайн-кредитования стало предсказуемым в связи с уже имеющимися IT решениями. Другими словами, подобное тому, что происходит сегодня в американской банковской системе, вскоре можно ожидать и у нас в России.

Есть такой яркий и красноречивый показатель, как количество безналичных транзакций на одного жителя. На первое место в мире по нему опять вернулись США, с чем это связано?

Действительно, в ежегодном докладе о состоянии платежей в мире ("World Payments Report-2016") только что была представлена отраслевая статистика и обозначены тенденции развития, проблемы в регулировании и актуальные ожидания потребителей. Число безналичных транзакций, совершенных во всем мире в 2014 году, выросло на 8,9% и достигло $387,3 млрд. Увеличение транзакций порождено стремительным развитием интернет-торговли, повсеместным использованием мобильных телефонов, динамичным развитием и использованием пластиковых карт. Т.е. все то, о чем говорил выше, что стало причиной закрытия офисов ведущих банков внутри США. К тому же основная доля рынка безналичных платежей (45%), как явствует из того же "World Payments Report" , приходится сейчас на дебетовые карты при одновременном и неуклонном снижении доли персональных чеков.

Что говорит показатель количества безналичных транзакций на одного жителя той или иной страны?

Прежде всего, это показатель "продвинутости" населения в секторе банкинга. Действительно, в этом году первое место вернулось в США (население 324 миллиона человек), тем самым эта страна опередила Финляндию (население 5,5 млн.человек). Среднестатистический американец совершает 402 транзакции в год, а среднестатистический европеец (условно) в среднем всего 250.

А какова роль в этой статистике небанковских организаций?

Разумеется, росту популярности мобильных платежей у потребителей, в числе прочего, способствуют распространение небанковских организаций, т.н. "интернет-кошельков". Аналог в России - "WebMoney", "Яндекс Деньги", "Киви", "RBK Money". Американские коллеги уверяют меня, что к 2019 году основным платежным средством в Интернете станет электронный кошелек. И если совсем недавно электронные кошельки являлись частью гигантов ритейл-торговли в лице PayPal (eBay) и Alipay (Alibaba), то сегодня их первенство в США потеснили новые участники рынка – ChasePay, MasterPass и Visa Checkout. Кроме того, рынок пополнился еще несколькими конкурентами, которые ранее не имели никакого отношения к платежным системам. Речь идет о трех гигантах IT-отрасли: Google, которая продвигает Android Pay, Samsung продвигает Samsung Pay, и Apple с ее Apple Pay.

На Ваш взгляд использование наличных денег для осуществления платежей будет сокращаться? И сразу Ваше мнение о т.н. отмывании в сфере "цифровых денег".

Наличка до сих пор играет заметную роль, несмотря на то, что бурно развиваются цифровые технологии. На мой взгляд Регуляторы (Центробанки), налоговики, правоохранительные органы будь то в США или в России, пытающиеся мешать отмыванию тех самых "цифровых денег", к сожалению еще не нашли какой-то единой и универсальной схемы работы с неожиданно возникшими как будто из ниоткуда "электронными" деньгами. Хотя, если год назад перспективы решения этой глобальной задачи еще были призрачны, то сейчас они уже ясны и понятны. Проблема "цифровых денег" сегодня очень серьезно обсуждается в США. А словосочетание "цифровая зрелость в финансовом секторе" ("Digital maturity in the financial sector" ) прочно закрепилось в сленг американских финансистов.

Что это значит?

Американцы к решению задачи "цифровых денег" подошли по-американски с размахом и комплексно. Обозначив такой подход, они сразу охватили все направления банковского бизнеса, его технологию, юридические вопросы и обслуживание клиентов как в розничном банкинге, так и в сегменте b2b. Драйвером выступили новейшие IT-технологии в сфере управления счетами, анализа баз данных, обнаружения (предотвращения) случаев мошенничества и все это в соответствии американским нормами регулирования и прозрачности операций.

Что это за технологии?

Это облачные технологии и вычисления (сloud computing) вкупе с системами автоматизации управления взаимоотношений с клиентами (CRM-Customer Relationship Management), совместимые с системой ЗСК-"Знай своего клиента" (англ. KYC-know your customer) при одновременном обновлении баз данных в режиме реального времени и построение как собственных ЦОД (центров обработки информации), так и передача их на облачный аутсорсинг. По существу данная матрица является сложным математическим и программным аппаратом построения, анализа и как бы "искусственного интелекта" (artificial intelligence) цифрового банкинга.

Таким образом, мы "плавно" перешли к следующему вопросу. Поговорим об успехах американского "блокчейна" (ред.-англ. "blockchain", block -блок, chain-цепь).

Действительно, 28 сентября в Нью-Йорке прошла конференция "Блокчейн для финансовых институтов"("Blockchain for financial institutions"). Вообще, платформа блокчейн (blockchain) разработана группой, которая включает более 70 крупнейших мировых финансовых институтов. К слову сказать, система блокчейн возникла в области цифровой валюты биткойн (bitcoin) и работает как система обработки транзакций и расчетов через Интернет. Крупные банки мира постепенно сходятся во мнении, что такая технология принесет огромную экономию банковскому бизнесу, делая его работу быстрее, безопаснее и более прозрачной.

Выходит что "блокчейн" -это все же сетевая технология и в одиночку без поддержки партнеров она ни чему?

Вы правы. "Блокчейн" формируется как непрерывно растущая цепочка блоков с записями о всех транзакциях. Копия базы или её части одновременно хранятся на множестве компьютеров и синхронизируются согласно формальным правилам построения цепочки блоков. Информация в блоках не шифрована и доступна в открытом виде, но защищена от изменений криптографией через хэш-цепочки.

Какие нужны условия для "блокчейна"?

В первую очередь, нужны стандарты, которые должны стать обязательными для использования всеми участниками финансового рынка. Это примерно как банковский SWIFT ("Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications") международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, но в десятки раз ее эффективней. Из дискуссий на Нью-йоркском форуме также следовало, что "Goldman Sachs", "JP Morgan Chase" и "Bank of America" в числе других мировых гигантов присоединились к "R3". Консорциум "R3" -это как бы международный союз банков, фондов, страховщиков, задачей которого стоит выработка "промышленного" стандарта внедрения на основе платформы "Корда" ("Corda"). Кстати, там же на форуме анонсировали, что уже в этом месяце (30 ноября) под руководством некоммерческой организации "Linux Foundation" будут представлены общие стандарты работы такой модели.

Здесь хотел бы остановиться и поддержать руководителя российского Сбербанка Германа Грефа, о том что "blockchain" - это идея такого же уровня, как интернет. Эта идея в России возможна к воплощению только совместно с другими странами. Иначе действительно (как сказал Г.Греф) - "...весь прогресс уйдет за пределы Российской Федерации...", а наши специалисты в области технологии "blockchain" просто перетекут в страны с более "удобной" юрисдикцией, в которых уже созданы специальные условия для привлечения профессионалов в этой области.

Называя "блокчейн" прорывной инновацией, тем не менее, никто из банков не берет на себя инициативу перейти к ее использованию в реальном мире. Обсуждаются технологии, собираются на конференции, подобной той, с которой Вы нас познакомили, вступают в консорциум для изучения и продвижения ...слова, слова?

Про интернет и SWIFT также говорили скептически. Но куда мы сейчас без них? В блокчейне есть всего лишь две идеи. При всей своей мощи ни один банк в мире, включая мощные американские, не сможет использовать в одиночку данную технологию. Важен т.н. "сетевой эффект" - сели, договорились, начали и ...понеслось! Но до этого всего нужна детализированная подготовка. При этом, чем больше участников финансового рынка начнут использовать ее, тем большей окажется отдача. Число международных форумов на данную тему растет ежемесячно. Финансовый мир замер в ожидании его старта, после которого будущее SWIFT определено тем, что надобность в нем отпадет.

Потом второе. Банки беспомощны при внедрении блокчейна без IT-компаний вроде Linux, IBM, NVIDIA, Amazon, Microsoft. Спецы с Уолл-стрит понимают это, ставят задачу (это уже огромный шаг), но взять инициативу на себя все же придется технологическим компаниям с их инженерами, программистами, математиками и, условно говоря, "мозгами".

...Возможно, в своем ответе я несколько переоценил влияние, которое блокчейн сможет оказать на мировой банкинг, явившись катализатором смены парадигмы банковской технологии в мире в ближайшие год-полтора. Но недооценивать это "технологическое явление" в банкинге себе дороже! В новой цифровой революции, в которой нам придется все равно участвовать в качестве потребителя не надо думать, что это нас не коснется. А правда еще в том, что нет европейских Amazon’ов, нет европейских Oracle’в, нет европейских Intel’ов, Gool’ов, Apple’ов. Но есть мы и наш российский банкинг с его клиентской базой.

У любого потребителя (включая российского) из-за действий финансистов порой формируется приступ недоброжелательности к ним! Например, высокая ставка кредитования в России или финансовый кризис 2008 года, который начался с США.

Вы хорошо сказали - "приступ". А представьте теперь, что мир хотя бы на день останется без финансовых потоков? Это же хаос мгновенный. Что касается стоимости кредитов, то они формируются в любой стране мира регуляторами (Центробанками). И все же это" палка о двух концах". В США и в Европе сверхнизкие процентные ставки снижают способность банков противостоять кризисным явлениям. Они ограничивают рентабельность, которая необходима для наращивания "подушки безопасности". Все дело в слишком маленькой разнице между краткосрочными ставками, по которым банки заимствуют деньги, и долгосрочными ставками, по которым они выдают кредиты. И все равно, какие бы стрессовые ситуации ни испытывали традиционные банки, от них исходит меньше угроз, чем от теневой банковской системы. Такая теневая экономика есть в любой стране мира! И в США, и в России. Однако доверие потребителей к финансовой системе страны является краеугольным камнем поддержания стабильности экономики и ее развития, а значит, самого существования государства. На мой взгляд, система блокчейна, в той архитектуре, как она построена пока теоретически, сможет все мировые финансы сделать прозрачными. И разве это не успех!

Еще скажу, что после мирового кризиса 21 июля 2010 г. в США произошло самое масштабное изменение в финансовом регулировании со времен Великой депрессии 30-х годов ХХ века. Вышел "Закон Додда-Франка" (The Dodd-Frank Act по имени конгрессмена Барни Франка (Barney Frank) и сенатора Криса Додда (Chris Dodd), активно лоббировавших этот Закон). Но даже в нем есть один существенный изъян. Он повышает операционные расходы банков. В результате это выталкивает часть средств в менее зарегулированный теневой сектор. В США это считаются хедж-фонды, фонды взаимных инвестиций и другие фонды, специализирующиеся на операциях с ценными бумагами. Простой потребитель знает, что это риск для него. Но жажда наживы иногда выше его разума. А чем наш потребитель хуже американского, когда несет свои деньги в финансовые пирамиды? Человеческая натура на разных континентах земного шара одинакова. Разве не так?

Последний вопрос. Вы находились в США продолжительное время. Общались с коллегами, просто людьми. Каково отношение американцев на Ваш взгляд к России? Что удивило?

Самое удивительное - американцам совсем нет дела до России. Первый день казалось, что после знакомства как будто специально что ли обходят вниманием, что я из России. Но потом уже привык. А так стандартные вопросы - условия для бизнеса, русская кухня, погода, экология, путешествия, рыбалка, места для хайкинга, достопримечательности, курс рубля и какие акции российских компаний самые выгодные. Быть может, им дела нет еще и потому, что у них много дел у себя в стране? На ТВ смотрел только утренние новостные передачи, где кстати изредка наша страна упоминалась в контексте событий в Азии и на Ближнем Востоке. У тех американцев, которые бывали в России, самые яркие воспоминания остались от дворцов обеих столиц, музеев и ...борща.

Простая Америка сегодня слишком занята сама собой. Огромное количество мостов, новые автодороги, башенные строительные краны в городах США и, пожалуй, грузы и грузоперевозки, которыми запружены порты, железнодорожные пути и автодороги. Везут все, что можно перевезти - песок, щебень, цемент, металлопрокат, с/х продукцию... Америка строится, движется и выдает свою "уникальную" продукцию. На мой взгляд, у них сейчас сильно востребованы люди, которые могут что-то создавать или качественно обслуживать, начиная от идей (включая условно изготовление табуреток) до сервисного обслуживания какого-либо агрегата-изделия. Они как бы подчиняют свою инфраструктуру под таких людей, которые что-то создают и за это платят доллары. Наше правительство тоже уважает доллары. Вливания РФ в американские казначейские обязательства в январе 2016 года составили $4,8 млрд. и достигли почти $97 млрд. Россия по-прежнему занимает 15-е место в списке основных кредиторов США.

Что касается моих иностранных коллег- финансистов, то они уж точно понимают, что сегодня как никогда требуется взаимное доверие, т.к. финансовые системы сильно взаимозависимы. Думаю, по этой причине в мире возникло такое синергетическое понимание важности внедрения блокчейна.