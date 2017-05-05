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Фоторепортажи

20 октября 2016, 00:50
Фотовыставка "Корея глазами туриста" открылась во Владивостоке
Фотовыставка "Корея глазами туриста" открылась во Владивостоке
Фотовыставка "Корея глазами туриста" открылась во Владивостоке,
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У туристов из Приморья свой взгляд на Южную Корею

Выставка фоторабот приморских путешественников "Корея глазами туриста" открылась во Владивостоке

Путешествие – это всегда впечатления.  Впечатления от увиденного, от общения с людьми, впечатления от знакомства с культурой и историей другой страны и т.д. А впечатлениями надо делиться. И делать это можно как через рассказы, так и через фотографии. Именно таким образом своими впечатлениями от знакомства с Республикой Корея поделились приморцы. Фотовыставка "Корея глазами туриста" открылась во Владивостоке, сообщают ЕНВ.

Почти 680 работ, авторы которых через объектив фотоаппарата показали Корею такой, какая она есть, стали основой выставки "Корея глазами туриста". Организаторами данного фотоконкурса выступили Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке и представительство Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке.

Конкурс проводился на официальном сайте генконсульства и, в основном, через специальное приложение Центра туризма Кореи. Главное условие конкурса – фотографии, отправляемые на конкурс, авторы должны были лично сделать при посещении Страны утренней свежести.

Открывая выставку, генеральный консул Республики Корея во Владивостоке г-н Ли Сок Пэ поблагодарил всех участников конкурса и отметил уникальность каждого кадра.

"Туризм – одна из самых важных областей сотрудничества между Республикой Корея и Дальним Востоком, в т.ч. и Приморьем. Консульство готово сотрудничать с местными властями для расширения турпотока. Это позволит приморцам ближе познакомиться с корейской культурой", - подчеркнул г-н Ли Сок Пэ.

Работы участников конкурса дают возможность увидеть Корею с самых разных ракурсов – от веселого времяпрепровождения до философского созерцания.

"Такое число участников и представленных работ является подтверждением того, что у жителей Приморья Корея вызывает искренний интерес. И этот интерес обоюдный – Приморье так же интересно Корее. Об этом говорят безвизовые отношения, рост турпотока, развитие культурных связей. Отношения активно развиваются", - подчеркнул заместитель главы администрации Владивостока Александр Юров. Чиновник Владивостокской мэрии так же выразил надежду, что конкурс получит продолжение и в следующем году. И, может быть, он найдет отражение в Корее, когда корейские туристы поделятся своими впечатлениями через фотографии от знакомства с Россией и Приморским краем.

Директор представительства НОТК во Владивостоке г-жа Чо Юн Ми отметила, что фотографии показали разную многогранную Корею – с древними традициями и современную, с долей юмора и немного грустную, с устремленными ввысь небоскребами и черепичными крышами деревенских домиков и т.д. "Фотоработы показывают все четыре времени года Страны утренней свежести. Совершенно контрастные образы Кореи – весёлые аквапарки и уединённые храмы, ночная жизнь улиц мегаполисов и величие таинственных гор. Когда обсуждали фотографии, то мне показалось, что все профессиональные фотографы отправились в путешествие по Корее, – настолько яркие и интересные кадры были представлены на конкурс. И сделаны они на достойном уровне. Благодаря этим работам даже я сама увидела свою родину в новом ракурсе", - добавила г-жа Чо Юн Ми.

Стоит добавить, что до 28 октября все работы будут представлены в галерее "Арка". А потом эта выставка отправится в Благовещенск. Будут ли данные кадры впоследствии использоваться в рекламных целях - открытки, календари буклеты – это пока неизвестно, данный вопрос с авторами еще не обсуждался.

За отличные кадры победители были удостоены следующих наград:

  • 1 место - путешествие по Корее на своей машине ( 1 человек),
  • 2 место – портативный внешний жесткий диск ( 2 человека)
  • 3 место – чайный набор (3 человека)
  • 4 место – флешка (10 человек)
  •  5 место – селфи-палка (20 человек)

Метки: Владивосток, выставка, генеральное консульство, конкурс, НОТК, отдых, Приморский край, Республика Корея, туризм, фотография

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Мнения, комментарии (1)

Lantis, 20.10.2016 13:33
А про второй конкурс, результаты которого обещали объявить еще 12-го числа, как-то подзабыли и помалкивают...

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