Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Фоторепортажи

03 октября 2016, 10:30
Японское рыбацкое судно причаливает к мысу Поспелова
Вся палуба Shinyomaru – это наполненные водой танки
Рыбу сетями поднимают на поверхность воды
Все фото (14)

Япония поделилась морскими обитателями с Приморским океанариумом

Приморский океанариум принял крупнейшую за свою историю партию тропических морских обитателей

Рыбу – около четырех тысяч особей почти пятидесяти видов – доставили морем из Японии, из префектур Окинава и Кагасима. До этого гидробионтов в океанариум привозили по воздуху – рейсовыми самолетами и чартерами, сообщает ЕНВ.

Вся рыба в этой партии - из дикой природы. По словам специалистов, самое слабое звено при морских перевозках - перепады температуры воды в судовых танках и транспортировочных емкостях: в Японии вода сейчас 28 градусов, у берегов Приморья- 18. Но разница выравнивается постепенно, по мере движения судна. Поэтому недолгое изменение условий обитания не стало для рыб шоком.

Во время переезда гидробионтов кормили не забортным уловом, а размороженным крилем.

Как пояснили в пресс-службе океанариума, по прибытии у причала на мысе Поспелова острова Русский груз встречали семь длинномеров с огромными заполненными морской водой емкостями. В них с помощью сачков размещали акул, скатов, некоторые виды рыб-хирургов, рыб-попугаев, рыб-свистулек и прочих экзотических для наших широт гидробионтов.

Длинномеры провезли новоселов по Университетскому проспекту и припарковались у научно-адаптационного корпуса (НАК). Здесь рыб перегрузили в емкости поменьше, которые погрузчик доставил в здание. К бассейнам в тепловодном зале рыб несли вручную, в специальных "пеленках" со сливными отверстиями.

В научно - адаптационном корпусе гидробионты пройдут тридцатидневный карантин. Для них проведут обязательную противопаразитную обработку, и, если ихтиопатологи сочтут их здоровыми, переведут в главный корпус, в экспозицию "Тропические моря".

Справка: С марта до 31 декабря 2016 года в Приморский океанариум должно поступить в общей сложности порядка 12 тысяч голов рыбы. До сегодняшнего дня ее доставляли с Филиппин, из марикультурных хозяйств Китайской Республики (остров Тайвань), а также из коллекции океанариума Китайской Республики (остров Тайвань).

Метки: Владивосток, океанариум, Приморский край, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Восточном военном округе впервые прошел конкурс операторов беспилотных летательных аппаратовВ Восточном военном округе впервые прошел конкурс операторов беспилотных летательных аппаратов
18 апреля 2017, 15:20
В конкурсе приняли участие лучшие расчеты БЛА, дислоцированных в Приморском крае и на острове Сахалин, а также расчет БЛА морской авиации ТОФ
На Тихоокеанском флоте прошёл чемпионат по акватлонуНа Тихоокеанском флоте прошёл чемпионат по акватлону
11 апреля 2017, 16:20
В подводных боях принимали участие более тридцати военнослужащих и гражданских служащих любителей подводного плавания
Александра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообществоАлександра Ивашкин: Лиссабон и Владивосток - два города, объединяющие мировое сообщество
31 марта 2017, 15:10 4
Благодаря Португалии произошло смещение торговых путей из Средиземного моря в Атлантический океан

Последние новости

Во Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президентаВо Франции состоялись дебаты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона перед вторым туром выборов президента
сегодня, 14:30
Два кандидата в президенты Франции, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, столкнулись в дебатах перед голосованием в воскресенье
Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"Генпрокуратура завершила проверку законности приобретения двух самолетов "Почтой России"
сегодня, 14:20
В самом почтовом операторе отмечают, что закупка была проведена в полном соответствии с федеральным законодательством
США намерены взять под контроль порты ПриморьяСША намерены взять под контроль порты Приморья
сегодня, 12:40
Штаты предписывают вести отчетность на предмет соблюдения или несоблюдения портами КНР, Ирана, Сирии и России условий санкций в отношении КНДР

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+