Ярмарка корейского туризма во Владивостоке: как халявщиков отличить от туристов

Ярмарка корейского туризма, которая прошла во Владивостоке в минувшие выходные, позволила определить приоритеты владивостокцев при посещении Страны утренней свежести. По словам туркомпаний, работающих на стендах ярмарки, посетители живо интересовались новинками, бонусами и акциями, но было достаточно и "пылесосов", сметающих со столов рекламные буклеты, а так же тех, кому хотелось не просто отправиться в Корею, а сделать это чуть ли не бесплатно, ну или хотя бы совсем дешево, сообщают ЕНВ.

Национальная организация туризма Кореи проводит такую "сезонную" ярмарку уже не впервой. Цель мероприятия – познакомить потенциальных туристов с новыми маршрутами, программами, предложить туры по привлекательным ценам. Для "живости" в рамках ярмарки проводят различные активити и розыгрыши. Нынешняя ярмарка не стала исключением. Культура Кореи была представлена выступлениями творческих коллективов, приготовлением национальных сладостей куль-тхарэ, росписью фонариков, возможностью примерить национальный корейский костюм. Туроператоры предлагали разнообразные туры – образовательные, для любителей экстрима, на осенние каникулы, на автомобилях и мотоциклах, по объектам олимпийских игр и т.д., заманивали дополнительными предложениями, скидками и бонусами. Самыми лакомыми "кусочкам" ярмарки стали розыгрыши призов, в т.ч. розыгрыш сертификата по программе "авто-тур в Корею". Главный приз был интересен всем, независимо от возраста и наличия водительского удостоверения.

Как пояснила директор Владивостокского представительства НОТК г-жа Чо Юнми, в течение дня ярмарку посетило около 800 человек. Но не все готовы были участвовать в лотерее, т.к. по личным причинам не могли вернуться к моменту розыгрыша сертификата, так что обходились информационными материалами и номерами из культурной программы.

"На данной Ярмарке корейского туризма мы расширили культурную программу - помимо современных корейских танцев были и традиционные танцы с веерами. Пока родители общались с представителями компаний и планировали отдых, дети могли поиграть в традиционные игры тухо и чеги-чаги, сделать печатки на колоритные открытки, получить разрисованный фонарик из рисовой бумаги, сделать массаж рук. Мы получили много положительных отзывов о программе Ярмарки", - пояснила г-жа Чо Юнми.

Свои возможности на российско-корейском направлении, т.е. туры, программы, предложения, представили 16 приморских туркомпаний, два перевозчика – авиакомпания Korean Air и паромная компания DBS Cruise Ferry, и представительство провинции Кангвон во Владивостоке.

"В основном, все, кто подходило к нашему стенду, активно интересовались осенними каникулами – какие города посещают, какие предлагаем экскурсии и программы, какой возраст детей предпочтительнее для таких поездок, - пояснила руководитель PR-отдела компании "Фрегат Аэро" Александра Свириденко. – В рамках каникулярных туров предлагаем посещение всех мест, которые интересны детям – Эверленд, Лотте-парк, океанариум, зоопарк и т.д. Программы разработаны специально под каникулы и сформированы таким образом, чтобы детям было комфортно и интересно".

На осенне-зимний сезон делают ставку и другие компании. Календарь, все-таки, диктует условия. Кроме того, чтобы продать тур, надо еще быть влюбленным в Корею, знать и понимать Страну утренней свежести. Именно такой подход к работе на корейском направлении считают верным в компании "Лагуна".

"Когда сам не бывал в стране, не понимаешь, о чем речь идет, то такие продажи очень трудно осуществлять. Корея – одно из наших любимых направлений, поэтому у нас есть варианты для туристов на любой вкус и кошелек, начиная от самых капризных гурманов и модников, до семейных пар с детьми. Сейчас вот хотим предложить "Английскую деревню", если раньше речь шла только о лете, то нынче есть идея расширить рамки и на другие каникулы. Еще одно ноу-хау этого сезона – туры для горнолыжников. Но их отличительная черта кроется в том, что эконом-вариант, который более выгодный в области проживания – кондоминиум, пансионат. Это для тех, кто едет со своим снаряжением, и в приоритете у них только катание, а аренда снаряжения и прочие услуги – вторичны", - рассказывает Евгения Топеха, руководитель компании "Лагуна".

Здесь стоит добавить, что еще несколько лет назад наших земляков привлекало как катание с гор, так и культурно-развлекательная программа. О фестивале Ru-Ski ходила слава – развлечения, конкурсы, карнавалы, аттракционы, розыгрыши, призы, соревнования. Под эти туры предлагались и аренда и прокат снаряжения, ски-пассы, питание… Учитывая, что доллар взлетел, желающих уже развлекаться на горнолыжных склонах Кореи стало меньше, поэтому и судьба Ru-Ski была предрешена. В том году компании–владельцы отелей еще какую-то надежду питали, но в этом году уже отказались от этой развлекательной затеи, фестиваля не будет.

Еще один момент, подчеркивающий интерес гостей выставки к халяве. Люди частенько подходили к стендам компаний и даже не интересуясь программами, тарифами, спрашивали, а какие сувениры компания предложит им, типа, будущим туристам. И если карандаши-ручки-открытки-конфетки-кончились, то уходили с недовольным видом.

"Хочется отстоять отдых и путешествие по республике Корея, как туристическое направление, чтобы туркомпании не оставались где-то в забытьи, дескать, можно съездить и самим, чтобы приморцы пользовались их услугами. Поэтому предлагаем такие туры, которых нет ни у кого. Например, Корея за 7 дней. Сами туристы в такую поездку не поедут, здесь стыкуются транспорт, питание, экскурсии, проживание. Здесь поездка в составе англоязычных групп, но с русским гидом-переводчиком. Люди, конечно, подходили, но учитывая, большой объем и опыт самостоятельных путш6ествий спрашивают карту, путеводитель, а то просто берут программу и ориентируются на нее. А иногда вообще просят номер телефона гида, и открыто говорят, что во всем разберутся сами и там человек нужен для подстраховки. Все почему-то думаю, что туркомпании с таких туров получают дикую маржу. Порой создается впечатление, что можем предложить все дешево и бесплатно", - рассказывает менеджер по туризму в ООО "Владивостокское бюро путешествий и экскурсий" Елена Устименко.

И здесь представитель турбизнеса оказалась права. Немало встречалось посетителей вставки, которые не столько интересовались интересными и действительно уникальными турами, сколько задавали вопрос в лоб: "А какие туры продаете со скидкой? А можно взять ребенка бесплатно, он еще в школу не ходит? А если мы поедем по таким тарифам вдвоем, сделаете еще одну скидку?"

Кстати, скидки есть и у турфирм, и у транспортных компаний. Но в большинстве своем эти скидки предусмотрены в рамках турпакета, т.е. это результат работы транспортной компании и турфирмы. Если же ехать самостоятельно, то цена транспортной составляющей будет выглядеть несколько больше.

"Мы предлагаем воспользоваться возможностью отправиться в путешествие по Корее, как на своем автомобиле, так и на мотоцикле, - рассказывает Ольга Карпова, представляющая интересы паромной компании DBS Cruise Ferry, чей паром курсирует между Владивостоком – Донгхэ и Сакаминато. - И если автотуры уже потихоньку набирают обороты, то поездки на мотоциклах еще в новинку. Туркомпании уже активно выкупают блоки на новогодние и рождественские каникулы. И на этот момент стоит обратить внимание, т.к. места быстро раскупаются на это время, и между блочными местами и индивидуальным приобретением есть разница".

Кстати, разница есть и в случае провоза машины – сам едет турист, или оформляет тур через компанию – действует скидка в 30%.

У авиаперевозчика туристы интересуется тем же – акциями, скидками, возможностями. "Хотелось бы верить, что наши возможности совпадают с желаниями пассажиров, - отметила представитель Владивостокского офиса Korean Air Людмила Ткаченко. – Вопросы касались не только перелета из Владивостока в Корею, но и разлетов по Корее. Пытались сравнить тарифы на перелет и паром, удивлялись возможностям программы лояльности SKYPASS".

Хочется отметить, что любителей бесплатного и халявы на выставке все-таки было гораздо меньше, чем настоящих, любящих путешествовать приморцев, которые хотят при посещении Кореи посетить фестивали, театры, храмы, музеи, увидеть культуру, попробовать блюда национальной кухни, поправить здоровье, и не брюзжать по поводу и без. Так же хочется надеяться, что те привлекательные моменты ярмарки - танцы, выступления коллективов, игры, станут еще одним аргументом при принятии решения в пользу поездки в Республику Корея

"В будущем году мы планируем увеличить количество участников. В планах пригласить представителей корейских курортов, детских парков, медицинских учреждений, чтобы предоставить посетителям максимальное количество информации по различным направлениям", - резюмировала г-жа Чо Юнми результаты работы осенней ярмарки корейского туризма.

Справка: По данным департамента по туризму Приморского края за первое полугодие текущего года в Республику Корея по делам бизнеса, с частными приглашениями и в качестве туристов отправилось 49 122 приморцев, что на 11, 2% больше аналогичного периода прошлого года, когда в Страну утренней свежести отправилось 44 166 жителей Приморья.