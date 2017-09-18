Андрей Ищенко: Где родился, там и пригодился

10 сентября 2017 года в Российской Федерации состоится Единый день голосования, в ходе которого жители 82 из 85 субъектов страны изберут представителей власти региональных и маниципальных органов. В Приморском крае состоятся 34 избирательные кампании, в том числе, в думы семи городов (включая Владивосток) и Лазовского муниципального района. Партии перед решающим днем проводят свои избирательные кампании, вытаются повисить активность общения с электоратом, озвучивают планы работы и т.д. Подготовка к выборам проходит в непростое время – явно выражены девальвация рубля, рост цен, коррупция, процесс обнищания населения и т.д. Для того, чтобы потом не говорили, что выборы напоминают аферу, от кандидатов и партий необходимо больше дела, меньше слов. Причем такой ритм должен быть не в преддверии 10 сентября, но и весь период – от выборов до выборов. О том, как город Владивосток и партии готовятся к муниципальным выборам, чего ждать жителям края от Единого дня голосования, корр. ЕНВ рассказал депутат Законодательного Собрания Приморья от фракции КПРФ Андрей Ищенко.

- Вы судоводитель, штурман по образованию и диплому. Каким курсом вы шли в политику?

- В детстве, как большинство мальчишек Владивостока того времени, я мечтал стать моряком. Отец был электромехаником, жили мы в общежитии на улице Сафонова, в Первомайском районе Владивостока. Здесь, на Первомайке я по сей день и проживаю.

После окончания школы № 74, что на Харьковской, пошёл учиться в Дальрыбвтуз. Получил специальность инженера-судоводителя. После учёбы в вузе начал профессиональную карьеру на судах "Дальневосточного морского пароходства". Дорос до старшего помощника капитана. Понял, что мечта детства сбылась… И в возрасте 30 лет пошёл работать в строительную компанию, и вот до сих пор занимаюсь строительством. И общественной деятельностью – в качестве председателя краевого отделения Всероссийской общественной организации "Дети Войны", главы благотворительного фонда "Вместе сможем больше", руководителя инициативной группы граждан Первомайского района г. Владивостока и депутата Законодательного Собрания Приморья по избирательному округу, образованному в пределах Первомайки.

- Как вы оцениваете внутренне положение страны и ее населения накануне выборов 10 сентября 2017 года?

- Скажу тезисно, ибо говорить на тему положения в России можно бесконечно… В стране кризис - бюджет сыпется, повышаются налоги, вводятся все новые поборы, растут кадастровая оценка недвижимости, утилизационные сборы, акцизы на топливо. Производство уничтожается…

А с экрана ТВ в студии хлопают в ладоши и радуются – это мы проводим Олимпиады, саммиты АТЭС, Формулы-1 и чемпионаты мира по футболу, еще какие-то шахматные межгалактические трансвселенские чемпионаты в Васюках... То есть в принципе все абсолютно правильно с точки зрения создания некой положительной, красивой картинки, которую можно было бы продемонстрировать электорату, особенно в предвыборный период – когда хлеба нет, нажимайте на зрелища.

– Премьер-министр России Дмитрий Медведев "прославился" фразой "Денег нет, но вы держитесь". Чем это может грозить Приморью и приморцам?

- В стране 72 процента населения – это официальная статистика – живут на 15 тысяч рублей в месяц и менее. Даже у "детей войны" средняя пенсия 9-10 тысяч рублей. Но рубль обесценился за два прошедших года на 100 с лишним процентов! Вчерашняя зарплата в 15 тысяч рублей по уровню покупательной способности превратилась в 7-8 тысяч. Если вы заплатили налоги, оплатили телефон, коммунальные тарифы, поборы за капремонт, проезд в транспорте, вам просто-напросто не остаётся на еду. Если вы купили еду, вам не осталось на лекарства. Народ брошен в состояние, когда его покупательная способность стремится к нулю.

- Непрекращающиеся вот уже три года аресты и посадки вип-персон в крае будоражат общественное мнение. Будут ли криминальные явления в Приморье нарастать дальше?

- Аресты и посадки, по моему глубокому убеждению, будут продолжаться и дальше – это реакция власти на экономический кризис и неспособность правительства справиться с его последствиями обычными способами. Поэтому нам подсовывают крапленую колоду виноватых в нашей нищете: вот они, кровопивцы, ату их!

Вместо того, чтобы создать точки роста, снизить налоги для предпринимателей и промышленности, провести налоговый маневр, сделать бензин, газ, дизельное топливо дешевыми, вместо того, чтобы сократить количество плановых и внеплановых проверок, инвестировать в образование, здравоохранение, в человеческий капитал, вместо того, чтобы дать людям возможность зарабатывать на кусок свежего хлеба с настоящим сливочным маслом - у нас и вчерашний-то хлеб отбирают, нам повышают налоги, закручивают гайки, закрывают школы, зато строят "Хаятты"...

– Как вы оцениваете готовность приморских коммунистов к выборам?

– Мы не проводили праймериз и конкурса кошельков между кандидатами в депутаты. Их выдвигают наши первичные партийные организации на местах, реально оценивая работу и авторитет каждого в партии и среди избирателей. Просто бездельников и неузнаваемых среди коммунистов – кандидатов в депутаты Думы города Владивостока – среди них просто нет, да и не могло быть. И эти люди готовы вступить в борьбу за доверие людей! У КПРФ есть программы выхода из кризиса, и мы готовы работать на "местах", отстаивая интересы простого народа!

- Почему вы оказываете помощь детям войны? Что сейчас представляет собой Приморское отделение этой организации? Что необходимо сделать для помощи детям войны?

Всех моих ближайших предков затронула Великая Отечественная война. Один дед по фамилии Ищенко был участником ВОВ, воевал с японцами, был ранен. Второй дед в возрасте 14 лет сел в эшелон, пытался уехать на войну, но его сняли под Хабаровском, и он отправился работать на Дальзавод, где во время войны делал снаряды. То есть, он для меня был живым примером той категории граждан, за права которых мы боремся. Также бабушка у меня была ребёнком во время Второй мировой. В этом году ей исполнится 85 лет.

Я искренне благодарен детям войны, я отчётливо понимаю, что они - именно те люди, которые подняли нашу страну "с колен" после Второй мировой войны, построили и вознесли её, а мы сейчас живем и пользуемся теми благами, которые создавали именно они. Именно поэтому мы должны чтить и уважать ветеранов, а главное - учить этому последующее поколение.

Высшая несправедливость заключается в том, что в годы ВОВ дети жили под оккупацией, за взрослых работали на заводах и в полях, затем восстанавливали народное хозяйство. Теперь им требуется заслуженная и заработанная добавка к пенсии и ряд льгот, которые облегчат им жизнь в старости. Именно поэтому мы, коммунисты, пытаемся добиться того, чтобы был принят закон о детях войны.

Восстановить в правах граждан, детство которых пришлось на годы войны, сегодня ставит своей целью Приморское региональное отделение организации "Дети войны". В задачу организации входит прием активного населения, юридическая консультация нуждающихся, проведение митингов и акций в поддержку закона о "Детях войны".

- Какие проблемы Владивостока требуют скорейшего участия власти? Какие наказы вы получаете как депутат ЗС ПК, избранный в краевой столице?

- Я считаю большой бедой и проблемой городского округа от его центра до самых до окраин плохое состояние автотрасс и внутриквартальных дорог, состояние жилищно-коммунального и городского хозяйства, массовое нарушение прав горожан в ходе или в отсутствие т.н. капитального ремонта зданий, который зачастую сводится к побелке-покраске здания да его подъездов.

Жители Первомайского района очень активно обращаются в нашу приемную, где прием ведет опытный юрист, и мы помогаем, чем можем. Ситуации разные и проблемы разные – от обращения в контролирующие органы на бездействия управляющих компаний до помощи в сложных ситуациях по вопросам жилищного права, т.е. там, где необходима помощь в суде.

Справка: Ищенко Андрей Сергеевич - депутат Законодательного Собрания Приморского края, председатель Приморского регионального отделения организации "Дети войны". Родился в 1981 году. Вырос и до сих пор проживает в Первомайском районе г. Владивостока. В 2004 году окончил Дальрыбвтуз. С 2011 года занимается общественной работой.