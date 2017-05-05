Приморцам придется скидываться на капремонт в созданный спецфонд

В Приморье будет создан фонд капитального ремонта многоквартирных домов. В него будут отчислять средства и собственники жилья, где созданы ТСЖ. Также сегодня немало нареканий на деятельность управляющих компаний, осуществляющих ремонтные работы. Нововведение поможет сделать систему капремонта более прозрачной.

В Законодательном Собрании началось обсуждение проекта закона "О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае". Этот документ представил депутатам директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Виктор Кулинский.

"В конце прошлого года были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ и в 185-й закон "О фонде содействия реформированию ЖКХ". Речь идет о создании в каждом регионе страны фонда капитального ремонта многоквартирных домов", - отметил Виктор Кулинский.

В проекте краевого закона прописан порядок расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт, формирования и использования средств фонда капремонта многоквартирных домов, а также меры муниципальной и государственной поддержки капремонта. Кроме того, будет определена очередность проведения ремонта многоэтажек в Приморье, перечень работ, размер предельной стоимости капремонта, порядок финансирования и привлечения подрядных организаций. К концу года будет создана программа капитального ремонта, рассчитанная на 30 лет.

Как сообщил Виктор Кулинский, согласно проекту краевого закона, Фонд капремонта будет аккумулировать средства собственников жилья. Он выступит заказчиком работ, будет отбирать подрядчиков и следить за качеством ремонта. "Основой для проведения капитального ремонта будет являться решение собственников многоквартирного дома", - отметил директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края.

Насколько жители Приморья готовы к введению обязательного платежа за капремонт, каковы критерии включения того или иного дома в программу, а также какова схема софинансирования работ? Эти и многие другие вопросы волновали депутатов краевого парламента.

"Схема софинансирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов такова: 20 процентов будут оплачивать собственники жилья, 40 процентов - муниципальный бюджет и еще 40 процентов добавит край", - сообщил первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко.

"Сейчас новый законопроект вызывает много вопросов, - сказал заместитель председателя Законодательного Собрания Джамбулат Текиев. – Я надеюсь, что пожелания депутатов будут учтены. Они касаются, в первую очередь, обязательств по выполнению ремонта региональным оператором (фондом) и финансовой ответственности".

Справка:

На капитальный ремонт многоквартирных домов в Приморье из Фонда содействия реформированию ЖКХ затрачено около 7,5 миллиарда рублей. На эти деньги отремонтировано более 2 тысяч зданий.