При оплате услуг ЖКХ не нужно будет ежемесячно снимать показании счетчиков

Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания о мерах по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, состоявшегося 4 февраля 2013 года, сообщает пресс-служба президента.

Правительству РФ, в частности, поручено в срок до 1 мая текущего года исключить обязанность потребителей коммунальных услуг ежемесячно предоставлять исполнителям этих услуг информацию о показаниях индивидуальных приборов учета их потребления. При этом необходимо предусмотреть возможность перерасчета платежа по итогам периодической проверки показаний счетчиков.

Кроме того, к тому же сроку президент поручил создать условия, стимулирующие граждан к установке индивидуальных и общедомовых приборов учета.