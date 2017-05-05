Управляющие компании могут исчезнуть с рынка по причине некачественной работы

Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания о мерах по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, состоявшегося 4 февраля 2013 года, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, в жилищное законодательство РФ будут внесены изменения, предусматривающие законодательное закрепление обязательных требований к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим профессиональную деятельность по управлению многоквартирными домами, и прекращения такой деятельности при неоднократном существенном нарушении требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами;