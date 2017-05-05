Лифты нового поколения "Протон" планируется установить в жилах домах Владивостока

Лифты нового поколения "Протон" появятся в домах Владивостока. Их поставит в приморскую столицу ОАО "Карачаровский механический завод". Условия поставок и перспективы сотрудничества с одним из крупнейших отечественных лифтостроительных предприятий в рамках государственных и муниципальных программ по замене изношенного лифтового оборудования обсуждались в администрации Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе ОАО "Карачаровский механический завод", итоги сотрудничества в минувшем году и задачи на 2013 год обсудили на встрече заместитель главы администрации Владивостока Александр Патрин и генеральный директор ОАО "КМЗ" Леонид Черноног. В рамках городской программы "Дом, в котором мы живем" лифтостроители в 2012 году поставили и смонтировали во Владивостоке порядка 50 лифтов.

Заместитель мэра Владивостока отметил эффективность практики взаимодействия напрямую с лифтостроительным предприятием, которая позволяет исключить из экономической цепочки дополнительные звенья - посредников. В результате город получает качественную лифтовую технику в кратчайшие сроки при минимальных затратах.

Александр Патрин озвучил предложение о продолжении в 2013 году поставок лифтов производства ОАО "КМЗ" для строительства нового жилья и для реализации муниципальной и других государственных программ, направленных на восстановление лифтового хозяйства Владивостока. При этом замглавы администрации выразил заинтересованность в поставках новых моделей "Протон", которые начинает выпускать в серию Карачаровский механический завод.

Леонид Черноног, в свою очередь, заверил власти города, что и в дальнейшем завод будет обеспечивать Владивосток и все города Приморского края качественными, надежными и безопасными лифтами. По его словам, в этом году завод планирует поставить в регион и продукцию, которая уже давно зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, в т.ч. и "Протоны".

На встрече были рассмотрены перспективы не только поставок лифтов в столицу Приморского края, но и их монтажа и технического обслуживания силами ОАО "КМЗ". "Такой вариант наиболее оптимальный, поскольку в этом случае собственники получают качественную комплексную услугу и экономят значительные средства на сервисе", - заметил Леонид Черноног. Более того, завод готов увеличить срок гарантии на свои лифты с 2 до 4 лет при условии, если он смонтирует и будет осуществлять их техническое обслуживание. Это не могло не заинтересовать администрацию Владивостока.

У жителей и властей города вызывает беспокойство появление на местном лифтовом рынке дешевой китайской и российской техники, изготовленной неизвестными фирмами. Для многих остается загадкой, как ее обслуживать и где брать запасные части в случае выхода этого оборудования из строя. В ходе встречи заместитель мэра высказался за привлечение в процесс эксплуатации лифтового парка города надежных партнеров, в частности, крупных отечественных лифтостроительных заводов.

Одной из самых острых проблем остается отсутствие достаточного финансирования региональных программ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы в 25 лет. В ОАО "КМЗ" разработаны различные виды финансовых механизмов (рассрочки, отсрочки платежей, лизинговые и кредитные схемы), которые уже применяются на практике. Александр Патрин и Леонид Черноног достигли договоренности, в соответствии с которой лифтостроительная компания подготовит для дальнейшего рассмотрения конкретные предложения с учетом ситуации в лифтовом комплексе и ЖКХ Владивостока.