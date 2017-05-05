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Управдом

04 января 2013, 15:50

Кто должен платить по счетам за горячую воду при отсутствии общедомовых приборов учета

В Приморье некоторые управляющие организации незаконно предъявляют собственникам квартир требования об оплате потребленных коммунальных ресурсов

Приморцы, проживающие в домах, где нет общих счетчиков, активно обсуждают возможность получения счетов за горячую воду с запредельными суммами. Якобы в таком случае показания индивидуальных приборов учета не принимаются во внимание, и потребители должны платить по нормативам. Газета "Коммунар" опубликовала на эту тему комментарии юриста Михаила Лусникова.

Действительно, много шуму наделало постановление президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 сентября 2009 года № 5290/90, поскольку в нем есть такая фраза: "...при отсутствии общедомовых приборов учета, размещенных на сетях абонента на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом, объем отпущенной воды рассчитывается ресурсоснабжающей организацией по нормативам, которые установлены для домов определенной группы независимо от наличия у их жителей индивидуальных приборов учета воды".

Некоторые жилищные организации озаботились этим постановлением Высшего Арбитражного Суда РФ и сделали поспешные выводы о том, что необходимо провести с жильцами перерасчет. По мнению управляющих компаний, при отсутствии общедомовых приборов учета, собственники и наниматели должны платить не по показаниям индивидуальных счетчиков, а по установленным нормам потребления, если эти нормы окажутся выше показаний личных счетчиков.

Я считаю такие выводы не только поспешными, но и незаконными. Дело в том, что указанное постановление президиума Высшего Арбитражного Суда касалось взаимоотношений двух хозяйствующих субъектов, без всякого участия граждан. И эти хозяйствующие субъекты спорили между собой в связи с условиями заключенного между ними договора.

По договору управляющая компания приняла на себя перед ресурсо-снабжающей организацией следующие обязательства: "До установки общедомовых приборов учета объем потребленной воды и сброшенных сточных вод определяется расчетным путем исходя из количества жителей и утвержденных нормативов водопотребления и водоотведения".

На решение Высшего Арбитражного Суда РФ не могли не повлиять принятые на себя управляющей организацией обязательства. Что же касается обязанностей граждан перед управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями, они регламентировались Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации № 307 от 23 мая 2006 года.

Пункт 16 Правил предусматривал следующее: "При наличии в помещениях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и при отсутствии коллективных (общедомовых) приборов учета размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета".

В настоящее время действуют Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года.

Однако порядок учета объема коммунальных услуг, предоставленных потребителю в жилом или в нежилом помещении, остался прежним. В соответствии с пунктом 80 новых Правил жильцы платят за ресурсы по показаниям индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета.

Поэтому я считаю, что некоторые управляющие организации незаконно предъявляют собственникам квартир требования об оплате потребленных коммунальных ресурсов не в соответствии с индивидуальными приборами учета, а по нормативам, если отсутствуют общедомовые приборы учета.

Метки: квартиросъемщик, Приморский край, УК, услуги

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