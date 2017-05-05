Жители владивостоксих многоэтажек теперь будут оплачивать страховку лифтового хозяйства

Коммунальные платежи граждан проживающих в домах с лифтами возрастут в 2013 году. Это связано с тем, что с 1 января 2013 г. у управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК наступает необходимость страховать гражданскую ответственность владельцев опасных объектов по-новому. В силу вступил закон №225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасного объекта", он касается в данном случае жилищного фонда, содержащего лифты.

Как рассказали в компании "Финансовый навигатор", 24 декабря в Центре развития предпринимательства г. Владивостока по этому поводу состоялся круглый стол при участии управляющих компаний ЖКХ и товариществ собственников жилья. Основным докладчиком был Государственный инспектор Дальневосточного отделения Ростехнадзора.

В ходе бурного обсуждения представители управляющих компаний и ТСЖ выясняли, как поступить в отношении страхования, стоит ли страховаться, можно ли повременить? На что представитель Ростехнадзора категорично ответил, что полис страхования должен быть заключен на каждый объект до 01.01.2013, а отсутствие договора обязательного страхования влечет наложение административного штрафа от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

Евгений Шкарупа, директор компании "Финансовый Навигатор", ознакомил участников с основными положениями закона. Он рассказал, что страховая сумма на объект устанавливается в 10 млн. рублей, а стоимость страхования зависит от количества лифтов на объекте. Например, если жилищный фонд содержит 1-5 лифтов, то стоимость страхования в год составит - 5 тысяч рублей. А если на учете стоит 110 лифтов, то управляющей компании придется заплатить 130 тысяч руб. Логично, что данная нагрузка ляжет на карман жильцов.

На текущий момент подобную страховку предоставляют 57 страховщиков в России, и подойти к выбору партнера необходимо максимально серьезно.