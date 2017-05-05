Дальнегорск встретил отопительный сезон с нарушениями законодательства в сфере ЖКХ

Прокуратурой города Дальнегорска в ходе подготовки к отопительному сезону 2012-2013 годов выявлено порядка 70 нарушений законодательства в сфере ЖКХ, объявлено 5 предостережений, внесено 42 представления, возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, в том числе за отсутствие паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях, в суд направлено 19 исков.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, после вмешательства прокуратуры приняты меры к устранению нарушений и восстановлению прав граждан прав на предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Кроме того, по размещенным на минувшей неделе в краевых СМИ сведениям об отсутствии теплоснабжения в многоквартирных домах городского округа прокуратурой незамедлительно организована и проведена проверка.

Установлено, что несвоевременное проведение управляющей организацией и товариществом собственников жилья мероприятий по подготовке жилого фонда к отопительному периоду стало причиной отсутствия теплового ресурса в жилых помещениях двух многоквартирных домов № 14 по ул. Набережной и № 6 по ул. 8 Марта в городе Дальнегорске.

По результатам проверки в отношении должностных лиц, ответственных за содержание этих помещений, прокуратурой города возбуждены административные дела за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов по ст. 7.22 КоАП РФ.

Прохождение отопительного периода в Дальнегорском городском округе находится на особом контроле в прокуратуре города. Надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства находится на особом контроле в органах прокуратуры края.