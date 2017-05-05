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22 октября 2012, 12:20

Завтра во Владивостоке стартует отопительный сезон

Первыми к отоплению подключат объекты соцкультбыта, а к концу недели тепло уже поступит в дома владивостокцев

Завтра, 23 октября, во Владивостоке стартует отопительный сезон. Согласно постановления главы города Игоря Пушкарёва №3693 от 19.10.2012 с 23 октября к системе отопления подключают объекты соцкультбыта: дошкольные, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и культуры.

Как сообщает РИА "Ежедневные новости Владивостока" со ссылкой на пресс-службу городской администрации, к пятнице 26 октября тепло начнет также поступать и в жилые дома, общежития, административные здания, учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования.

В городе своевременно были проведены гидравлические испытания, завершена промывка и опрессовка труб. Котельные Владивостока прошли плановый ремонт и были полностью укомплектованы инженерно-техническим составом и рабочим персоналом. На островных и отдаленных территориях все хозяйство, которое участвует в процессе теплоснабжения, также готово к работе.

Напомним, что сроки начала отопительного сезона зависят от реально сложившихся среднесуточных температур воздуха. По действующим нормативам, для подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура пять суток подряд не превышала +8 Со.

Метки: Владивосток, отопление

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