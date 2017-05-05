Приморцы - самые рьяные задолжники в области ЖКХ

По оценкам Morgan & Stout, объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в регионах, входящих в Дальневосточный федеральный округ, по итогам 8 месяцев 2012 года составил 18 млрд. рублей. Рост задолженности с начала 2012 г. составил 29%, или 4 млрд. рублей в денежном выражении.

Под задолженностью за жилищно-коммунальные услуги понимается задолженность конечных потребителей (физических лиц, промышленных предприятий) перед поставщиками коммунальных ресурсов и услуг - ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, а также долги предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов. Взаимные долги ресурсоснабжающих компаний в сумме задолженности не учитываются.

К услугам и ресурсам ЖКХ относятся: газ, электроэнергия, холодная вода, ГВС, капитальные и ремонтные работы, уборка территории, вывоз отходов, в ряде случаев охрана и дополнительное сервисное обслуживание.

Региональное распределение задолженности выглядит следующим образом:

Регион Общая задолженность за ЖКХ (млрд. руб.) В том числе население (млрд. руб.) Приморский край 6,3 1,3 Камчатская область 4,5 0,8 Сахалинская область 1,8 1,0 Магаданская область 1,8 0,5 Хабаровский край 1,3 0,6 Республика Саха (Якутия) 1,1 0,6 Еврейская АО 0,4 0,2 Амурская область 0,6 0,3 Чукотский АО 0,2 0,1 Итого по Дальневосточному ФО 18,0 5,4





Справка: Население дальнего Востока 6,3 млн. чел. (около 5 % населения России). Дальний Восток - самый депопулирующий регион страны: за период 1991-2010 гг. демографические потери составили 1,8 млн человек, или 22 % населения.