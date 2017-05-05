Приморцы - самые рьяные задолжники в области ЖКХ

Объем задолженности за услуги и ресурсы ЖКХ в Дальневосточном федеральном округе достиг 18 млрд. руб.
По оценкам Morgan & Stout, объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в регионах, входящих в Дальневосточный федеральный округ, по итогам 8 месяцев 2012 года составил 18 млрд. рублей. Рост задолженности с начала 2012 г. составил 29%, или 4 млрд. рублей в денежном выражении.
Под задолженностью за жилищно-коммунальные услуги понимается задолженность конечных потребителей (физических лиц, промышленных предприятий) перед поставщиками коммунальных ресурсов и услуг - ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, а также долги предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов. Взаимные долги ресурсоснабжающих компаний в сумме задолженности не учитываются.
К услугам и ресурсам ЖКХ относятся: газ, электроэнергия, холодная вода, ГВС, капитальные и ремонтные работы, уборка территории, вывоз отходов, в ряде случаев охрана и дополнительное сервисное обслуживание.
Региональное распределение задолженности выглядит следующим образом:
|
Регион
|
Общая задолженность за ЖКХ (млрд. руб.)
|
В том числе население (млрд. руб.)
|
Приморский край
|
6,3
|
1,3
|
Камчатская область
|
4,5
|
0,8
|
Сахалинская область
|
1,8
|
1,0
|
Магаданская область
|
1,8
|
0,5
|
Хабаровский край
|
1,3
|
0,6
|
Республика Саха (Якутия)
|
1,1
|
0,6
|
Еврейская АО
|
0,4
|
0,2
|
Амурская область
|
0,6
|
0,3
|
Чукотский АО
|
0,2
|
0,1
|
Итого по Дальневосточному ФО
|
18,0
|
5,4
Справка: Население дальнего Востока 6,3 млн. чел. (около 5 % населения России). Дальний Восток - самый депопулирующий регион страны: за период 1991-2010 гг. демографические потери составили 1,8 млн человек, или 22 % населения.
Метки: ЖКХ, Приморский край