Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Управдом

20 сентября 2012, 10:40
Управляющая компания во Владивостоке взимала с жильцов плату за несуществующие услуги

Управляющая компания во Владивостоке взимала с жильцов плату за несуществующие услуги

Прокуратурой приняты меры в связи необоснованным взиманием управляющей компанией платы за ведение регистрационного учета собственников жилья

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности ООО "Региональная УК", осуществлявшей управление общим имуществом в многоквартирном доме № 35 по ул. Новожилова в г. Владивостоке.

Как пояснила старший помощник прокурора края Елена Телегина, в ходе проверки установлено, что собственникам жилых помещений указанного многоквартирного дома управляющая компания направляла квитанции на оплату услуг по ведению регистрационного учета проживающих в доме граждан. Между тем, собственники жилых помещений не возлагали на ООО "Региональная УК" и иную организацию полномочия по ведению такого учета.

Учитывая данные обстоятельства, прокурором Первомайского района внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства прокуратуры управляющей компанией приняты меры, направленные на исключение из квитанций необоснованно указанных платных услуг, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Метки: Владивосток, прокуратура, УК

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Приморцам придется скидываться на капремонт в созданный спецфондПриморцам придется скидываться на капремонт в созданный спецфонд
04 июня 2013, 09:40
В краевом парламенте началось обсуждение законопроекта о системе капремонта многоквартирных домов
Горячая вода исчезла в квартирах Владивостоке с сегодняшнего дняГорячая вода исчезла в квартирах Владивостоке с сегодняшнего дня
13 мая 2013, 08:50
Во Владивостоке начинались гидравлические испытания тепловых сетей
Помогать в реформировании ЖКХ при капремонте домов приморцам теперь не будутПомогать в реформировании ЖКХ при капремонте домов приморцам теперь не будут
05 апреля 2013, 10:10
Причина кроется в нарушении сроков и параметров реализации программ капремонта многоквартирных домов и расселения аварийного жилья

Последние новости

Структура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский портСтруктура Абрамовича покупает у "ЕВРАЗа" Находкинский порт
сегодня, 00:20
Доходы от сделки будут, в том числе, направлены на снижение долга компании и улучшение ее финансового состояния
В Приморье будет создан один из крупнейших в мире логистических центров гелияВ Приморье будет создан один из крупнейших в мире логистических центров гелия
сегодня, 00:00
Производственная мощность центра составит 60 млн. нм/год в пересчете на газообразный гелий
Китай отреагировал на критику со стороны Северной КореиКитай отреагировал на критику со стороны Северной Кореи
вчера, 23:00
Пекин выступает против любых высказываний и действий, направленных на обострение ситуации на Корейском полуострове

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1
27.04.2017 14:10
Путешествия в Северную Корею из Приморья находятся на грани срыва 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+