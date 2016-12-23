Любовь Горячкина: Бюджет города не позволяет развернуть масштабное строительство детских садов

- Чтобы в полной мере удовлетворить спрос населения на услуги дошкольного образования, создать необходимое количество мест для детей, необходимо не только реконструировать возвращенные здания детских садов, но и строить новые дошкольные учреждения.

К сожалению, бюджет города не позволяет развернуть масштабное строительство детских садов. По скромным подсчетам, на строительство одного такого сада необходимо порядка 200 миллионов рублей. Администрация города в прошлом году уже разработала проект муниципальной целевой программы, включавшей блок по развитию сети дошкольных учреждений, но в связи с отсутствием в местном бюджете необходимого объема средств, проект не был принят.

7 сентября глава города Игорь Пушкарев совместно с губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным приняли решение о разработке и принятии краевой целевой программы "Развитие сети дошкольного образования в краевом центре Приморского края - городе Владивостоке", предусматривающей финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов за счет консолидированных средств федерального, краевого и муниципального бюджетов. В случае реализации программы, рассчитанной на пять лет, проблема нехватки садов будет решена.