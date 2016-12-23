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Авторитетные мнения

18 октября 2009, 18:15
Снижением смертности на дорогах займутся в Приморье

Любовь Горячкина: Бюджет города не позволяет развернуть масштабное строительство детских садов

Депутат Думы г. Владивостока считает, что через пять лет проблема может быть решена благодаря программе, реализуемой совместно с краевой администрацией

- Чтобы в полной мере удовлетворить спрос населения на услуги дошкольного образования, создать необходимое количество мест для детей, необходимо не только реконструировать возвращенные здания детских садов, но и строить новые дошкольные учреждения.

К сожалению, бюджет города не позволяет развернуть масштабное строительство детских садов. По скромным подсчетам, на строительство одного такого сада необходимо порядка 200 миллионов рублей. Администрация города в прошлом году уже разработала проект муниципальной целевой программы, включавшей блок по развитию сети дошкольных учреждений, но в связи с отсутствием в местном бюджете необходимого объема средств, проект не был принят.

7 сентября глава города Игорь Пушкарев совместно с губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным приняли решение о разработке и принятии краевой целевой программы "Развитие сети дошкольного образования в краевом центре Приморского края - городе Владивостоке", предусматривающей финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов за счет консолидированных средств федерального, краевого и муниципального бюджетов. В случае реализации программы, рассчитанной на пять лет, проблема нехватки садов будет решена.

 

 

Метки: Горячкина, детские сады, Дума Владивостока

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Мнения, комментарии (1)

moveton, 3.08.2010 07:06
В случае реализации программы, рассчитанной на пять лет.... есть мнение, что может ещё и не реализоваться....
Любка! Не пори горячку, а лучше объясни, что это за мужик который за свой базар не отвечает? Сказал, что будет 50 д.садов. И что получается? Пиз...бол, а не мужик получается. Доверия не дождётся больше, шестёрка кремля

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