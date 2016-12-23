Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Авторитетные мнения

09 октября 2009, 10:00

Владимир Ушаков: О проблеме мест в детских садах говорю три года

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае считает, что наиболее остро этот вопрос стоит во Владивостоке

- Более 30 тысяч приморских детей стоят на очереди для получения путевки в детский сад. Особенно остро этот вопрос стоит во Владивостоке. Люди обращаются с этими вопросами к уполномоченному. На необходимость решения этой актуальной проблемы я обращал внимание органов власти и должностных лиц, в том числе Владивостока, в течение трех лет. Только недавно ситуация стала меняться в лучшую сторону.

Открылись после реконструкции дошкольные учреждения в Артеме, Находке, Фокино. Во Владивостоке появился детский сад № 185 на улице Русской, который восстанавливался несколько лет. Истоки проблемы всем известны - демографический кризис и снижение рождаемости привели к тому, что детские сады оказались не нужны. Многие помещения были перепрофилированы, проданы или разрушены.
Эта проблема актуальна для всей России, Приморье здесь не исключение.

Метки: детские сады, права ребенка, Ушаков

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Любовь Горячкина: Бюджет города не позволяет развернуть масштабное строительство детских садовЛюбовь Горячкина: Бюджет города не позволяет развернуть масштабное строительство детских садов
18 октября 2009, 18:15 1
Депутат Думы г. Владивостока считает, что через пять лет проблема может быть решена благодаря программе, реализуемой совместно с краевой администрацией
Виктория Николаева: Необходима специальная программа!
28 сентября 2009, 14:15
Депутат Законодательного Собрания Приморского края уверена, что в решении проблемы нужен комплексный подход
Вадим Глазунов: Нужно максимально рационально использовать уже имеющиеся учреждения
11 сентября 2009, 14:30
Депутат Думы Владивостока убежден, что властям города сегодня просто необходим конструктивный диалог с бизнессообществом

Последние новости

Приморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в ИракПриморские производители мяса могут поставлять свою продукцию в Ирак
вчера, 22:30
Компания несет все расходы, связанные с посещением предприятий иракскими специалистами
В Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламыВ Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламы
вчера, 21:50
Рисунки школьников украсят улицы Черниговского, Пожарского районов Приморского края и Уссурийского городского округа
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусорЕвгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор
вчера, 17:00
Обсуждение ситуации со спецзаводом во Владивостоке высветило другие "мусорные" проблемы

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"
08.12.2016 11:30
Как эффективно вести переговоры с японскими бизнесменами

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+