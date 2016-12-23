Владимир Ушаков: О проблеме мест в детских садах говорю три года

Открылись после реконструкции дошкольные учреждения в Артеме, Находке, Фокино. Во Владивостоке появился детский сад № 185 на улице Русской, который восстанавливался несколько лет. Истоки проблемы всем известны - демографический кризис и снижение рождаемости привели к тому, что детские сады оказались не нужны. Многие помещения были перепрофилированы, проданы или разрушены.

Эта проблема актуальна для всей России, Приморье здесь не исключение.