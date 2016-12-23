Владимир Ушаков: О проблеме мест в детских садах говорю три года

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае считает, что наиболее остро этот вопрос стоит во Владивостоке
Открылись после реконструкции дошкольные учреждения в Артеме, Находке, Фокино. Во Владивостоке появился детский сад № 185 на улице Русской, который восстанавливался несколько лет. Истоки проблемы всем известны - демографический кризис и снижение рождаемости привели к тому, что детские сады оказались не нужны. Многие помещения были перепрофилированы, проданы или разрушены.
Эта проблема актуальна для всей России, Приморье здесь не исключение.
Метки: детские сады, права ребенка, Ушаков