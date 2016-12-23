Александр Передня: Строить новые объекты

По мнению депутата Законодательного Собрания Приморского края, Владивостоку нужны новые помещения, рассчитанные на максимальное количество воспитанников.

- Для решения проблемы нехватки детских садов городской власти лучше всего подумать о предоставлении земельных площадей и строительстве новых объектов.



Несколько лет назад для решения этой проблемы администрация Владивостока пошла по пути возвращения детям строений, сдававшихся в аренду предпринимателям, но на сегодняшний день этот ресурс уже исчерпан. Такую форму, как частные детские сады на квартирах, тоже можно использовать, но она, на мой взгляд, слишком затратна для родителей и не очень эффективна в плане качества воспитания детей. Большинство хозяев таких детсадов не имеют специального педагогического образования и выступают лишь в роли обыкновенных нянь. А ведь ребенка нужно не просто присмотреть и накормить, но еще и воспитывать и давать необходимые для его развития знания. Еще один минус частных детских садов, - их количественная ограниченность. Они не могут разместить огромную армию ребят детсадовского возраста, которым не хватило мест в обычном детском саду. Так что единственный эффективный выход сегодня: строить новые помещения, рассчитанные на максимальное количество воспитанников.