Вадим Глазунов: Нужно максимально рационально использовать уже имеющиеся учреждения

Депутат Думы Владивостока убежден, что властям города сегодня просто необходим конструктивный диалог с бизнессообществом

- У меня насчет решения проблемы нехватки мест в детских садах свое видение. Во-первых, можно сделать ставку на то, чтобы максимально рационально использовать уже имеющиеся учреждения, особенно неукомплектованные школы. При них можно создавать дополнительные детсадовские группы.



Например, взять хотя бы управление народного образования на Луговой, - оно находится в помещении бывшего детского сада. Чиновников вполне можно разместить на одном этаже или в каком-нибудь отдельном крыле, а остальные площади отдать детям. Также неплохой выход - строительство дополнительных этажей, флигилей и мансард в зданиях действующих детских садов.



Во Владивостоке на сегодня есть немало земельных участков, в свое время официально отданных под строительство школ и детских садов, - там либо один фундамент, либо недостроенная и заброшенная постройка. Необходимо привлекать инвесторов для завершения данных объектов, поскольку городской бюджет слишком ограничен. Практика показала, что сами инвесторы к этому готовы. Пусть здание будет находиться в собственности коммерсантов и они будут вправе распоряжаться - сколько детских мест открывать. Но ведь из 300 - 400 коммерческих мест можно будет выделить хотя бы 50 муниципальных!



Поэтому, считаю, что властям города сегодня просто необходим конструктивный диалог с бизнессообществом. Вместе им будет проще решить проблему нехватки детских садов во Владивостоке.