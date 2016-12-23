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Маленькие трагедии

09 сентября 2009, 09:00

Во Владивостоке женщин увольняют с работы за то, что им негде и не с кем оставить детей

Работать они не имеют возможности: еще не подошла очередь в детский сад

Ирина Черных

Екатерина Марченко – мама двухлетнего Антошки скоро может остаться без работы. Ее уже предупредили, что если она не выйдет из декрета через полгода, то ее вынуждены будут уволить. Семья в отчаянии – жить вчетвером на одну папину зарплату в 12 тысяч просто невозможно. 

- Мы живем в Советском районе, но стоим в очереди на садик по прописке - в Первореченском, - рассказала кор. "Н"  Екатерина Марченко. - Сразу нас зарегистрировали под № 386, но, так как папа наш устроился в ГУФСИН, позже мы смогли встать еще и на льготную очередь, где "получились" № 226 (Антону тогда исполнился годик).

Но, несмотря на это, надежды получить заветное место в детском саду у Екатерины практически не осталось: "В райисполкоме мне так и сказали: вряд ли вы и в три года путевку получите. А на работе говорят, если не выйду, когда ребенку будет три года, они вынуждены будут меня уволить…"

- А как нам жить?! – в отчаянии восклицает Екатерина. - Я не работаю, старшему сыну Владиславу 14 лет, Антошка маленький – все мы сидим у папы на шее. А зарплата у него - 12 тысяч рублей… Я работала регистратором в роддоме, благодаря родовым сертификатам могла в месяц 10 тысяч домой приносить. Я очень боюсь работу потерять… Что мне тогда останется? На биржу труда вставать? Сейчас работу найти очень трудно. Я уже думала брать Антона с собой на работу. С Магнитогорской до Чуркина к 8 утра мы бы еще добирались. Но я же не сижу на одном месте, мне надо и справки, документы искать, и с людьми общаться...

Комментарий

Галина Антонец, юрист:

- По трудовому кодексу отпуск по беременности и родам составляет 70 календарных дней до родов и 70 дней после них, плюс отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Если женщина не выходит на работу по окончании этого срока, то ее могут уволить за отсутствие на рабочем месте (прогулы). В этой ситуации можно взять отпуск без сохранения заработной платы (на усмотрение администрации учреждения). Но я бы Екатерине посоветовала обратиться в прокуратуру и суд. В судебном порядке можно обязать администрацию города предоставить место в муниципальном дошкольном учреждении.   

Метки: детские сады, работа, ребенок

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