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Маленькие трагедии

03 сентября 2009, 11:00

Во Владивостоке доведенные до отчаяния матери-одиночки обращаются за помощью в прокуратуру

Несмотря на льготную очередь, до заветной путевки в детский сад многим как до луны

Ирина Черных

Свою четырехлетнюю дочурку Арсению жительница Владивостока Александра воспитывает одна. Выйти на работу она не может, так как в детском саду для ее ребенка места нет. Но и жить так больше невозможно. За помощью женщина вынуждена обратиться в надзорные органы.

Бухгалтер по профессии, Александра Корсун несколько лет работала дома. Но в прошлом году остро встал вопрос - надо выходить на предприятие, на целый день. А единственный выход - устроить ребенка в садик. 

- Пошла вставать в очередь в октябре прошлого года, - рассказывает Александра. - Зарегистрировали нас под номером 123. Я посмотрела - в прошлом году детям такого же возраста было выдано 140 путевок. Я даже обрадовалась: ну, думаю, попадаем. В январе очередь перерегистрировали, мы стали пятидесятые. Я так оптимистично была настроена... Но в этом году на льготников было всего 40 путевок. И в апреле мне сказали, что мы не проходим. В марте мы пошли на прием к начальнику городского управления по работе с муниципальными образовательными учреждениями Ларисе Карпачевой. Я попросила объяснить, почему нам не дают путевку. Конечно, понимаю, у нас понятие льготной категории очень размыто. Здесь и милиционеры, и военные, и работники прокуратуры... Но ведь по закону льготные категории граждан должны получать направления первыми. А оставшееся количество путевок распределяется между общей очередью. Александру чиновники выслушали и... посоветовали походить по дошкольным учреждениям и поинтересоваться: может кто-то из детей не пойдет в детский сад и место освободится. 

- Мы еще несколько раз сходили в райисполком, постояли в очереди 4 часа и в принципе больше этой борьбой не занимались. Не то чтобы руки опустились, просто некогда, - рассказывает Александра.

А тут еще на предприятии проблемы начались: с марта перестали платить зарплату. И если бы ребенка получилось устроить в садик, удалось бы решить многие жизненно важные проблемы. Ведь раньше Александра могла зарабатывать от 30 тысяч и больше, сегодня же иногда выходит не больше десяти. Но женщина на жизнь не жалуется, дочурку свою обожает и жизни без нее не представляет.

Кто-то скажет, что раньше надо было в очередь за путевкой вставать, тогда бы и проблем не было. Александра и хотела это сделать, как только родила. Но для этого ей нужно было дочку прописать (в администрации Первореченского района потребовали справку формы 17 из домуправления о том, что ребенок зарегистрирован по месту жительства).

- Но тогда я только родила, не работала, доходов не было, - говорит Александра. - Вынуждена была с пропиской ребенка подождать: дело в том, что в этом случае размер квартплаты вырос бы сразу на 500 рублей! Для меня это ощутимая сумма, а если учесть, что мне, как одинокому родителю, государство готово платить 180 рублей в месяц... И я решила пока не прописывать дочь. Да и не осознавала я тогда, что могут возникнуть такие трудности с устройством в детский сад. Например, у меня сестра из Владивостока переехала в Москву. Так вот ей даже в очереди не пришлось стоять. Она в апреле обратилась в свой районный отдел, и ей в июле уже дали путевку. Причем на выбор: хотите, в логопедический садик идите, хотите - в обычный... А ведь у наших детей в возрасте всего на три недели разница. И какое различие в обеспечении детей самым необходимым!

Сейчас Арсения Корсун в очереди на место в детском саду пятидесятая. Но ее мама, несмотря на гарантированные государством льготы, совсем не уверена в том, что сможет отвести ребенка в садик и в следующем году... Говорит, что в этом году их очередь продвинулась всего на 40 мест... Между тем, Конституция РФ гарантирует право на получение дошкольного образования в детском саду всем детям России. К сожалению, многие малыши Владивостока попросту лишены этой возможности. Но Александра решила бороться за права своей дочери. Она обратилась с заявлением в прокуратуру г. Владивостока. "Н" обещают следить за развитием событий и информировать об этом своих читателей.

В то же время, как это ни странно, горожане с подобной проблемой к помощи прокуратуры обращаются крайне редко. Например, за последний год зарегистрированы лишь три подобные жалобы. Возможно, люди после давок и скандалов в районо уже просто не верят, что смогут чего-то добиться. Хотя прокуратура Владивостока неоднократно заявляла о том, что ждет жалоб, касающихся устройства детей в дошкольные учреждения, через СМИ.

Однако проблема в городе стоит настолько остро, что прокуратура, не дожидаясь массовых обращений, сама начала проводить проверки. Документально подтверждено: существующая система образовательных учреждений не обеспечивает потребность города в детских садах.

- Если бы прокурор выступал в интересах каждого конкретного ребенка, это было бы неверно, - считает заместитель прокурора Владивостока Алексей Клёцкин. - Поэтому прокурор города принял решение предъявить в суд иск в интересах неопределенного круга лиц, то есть всех жителей города, имеющих потребность в детских садах. Пока он по существу не рассмотрен. И если к нам будут поступать конкретные обращения, мы, безусловно, их приобщим к делу как доказательство.

Задача прокуратуры - обеспечить соблюдение закона. А он содержит требование: органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступное и бесплатное дошкольное образование. Чтобы этого добиться, возможны разные способы (например аренда соответствующих помещений). Однако все они должны соответствовать закону. Мы же столкнулись с фактом, когда была попытка решить проблему не совсем законным, на наш взгляд, путем. Речь идет о так называемых детских садах семейного типа.

 

Метки: детские сады, матери, прокуратура, ребенок

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Выпуск № 70-71 (2412-2413)
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Мнения, комментарии (1)

Ира, 15.12.2009 14:00
В Москве тоже не везде хорошо с садиками. В некоторых районах нет мест, например, в Измайлово берут за путевку по 80000 рублей, и то выискивают люди кому дать... В результате и обычные люди, и те же льготники, ждут по три года, а там уж и до школы недалеко.

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