50 детских садов во Владивостоке построит "Единая Россия"

Константин Сергеев

Гость из столицы уверен, что Владивостоку в решении проблемы детских садов необходимо оказать реальную помощь



Главе Управления по связям с общественностью и взаимодействия со СМИ аппарата Госдумы Юрию Шувалову во время своего визита в Приморье не удалось отлучиться на кофе-брейк. Местные журналисты буквально засыпали его вопросами. "ЕН", например, поинтересовались известно ли в Москве о ситуации с обеспеченностью детскими садами во Владивостоке:



- Юрий Евгеньевич, ситуация очень острая - получается, что в очередях на получение места в дошкольном учреждении больше детей, чем числится в садиках. Как тут партия может помочь?



- На самом деле я не знал, что у вас такая серьезная проблема, - искренне ответил видный единоросс. - Нужно оказать реальную помощь Владивостоку. У партии есть программа строительства детских садов в России, в перспективе предусмотрено даже финансирование. Мы поможем выполнить мэру Пушкареву предвыборные обещания.



Хотя кризис вносит свои коррективы в финансовые планы, вопрос нужно решать. Спасибо, что обращаете мое внимание, я обязательно поговорю с главой города и губернатором. Мы должны проявлять политическую волю, искать возможности строить или возвращать в городскую собственность бывшие детсады.



Согласно недавней проверке прокуратуры Владивостока в очереди на получение путевки в детский сад стоят 17 519 детей в возрасте от 0 до 6 с половиной лет. Из них 3 168 человек - льготники.