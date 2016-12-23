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Авторитетные мнения

25 августа 2009, 17:15

50 детских садов во Владивостоке построит "Единая Россия"

"ЕН" акцентировали внимание заместителя секретаря президиума генсовета ЕР Юрия Шувалова на наболевшей во Владивостоке проблеме детских садов.

Константин Сергеев

Гость из столицы уверен, что Владивостоку в решении проблемы детских садов необходимо оказать реальную помощь

Главе Управления по связям с общественностью и взаимодействия со СМИ аппарата Госдумы Юрию Шувалову во время своего визита в Приморье не удалось отлучиться на кофе-брейк. Местные журналисты буквально засыпали его вопросами. "ЕН", например, поинтересовались известно ли в Москве о ситуации с обеспеченностью детскими садами во Владивостоке:

- Юрий Евгеньевич, ситуация очень острая - получается, что в очередях на получение места в дошкольном учреждении больше детей, чем числится в садиках. Как тут партия может помочь?

- На самом деле я не знал, что у вас такая серьезная проблема, - искренне ответил видный единоросс. - Нужно оказать реальную помощь Владивостоку. У партии есть программа строительства детских садов в России, в перспективе предусмотрено даже финансирование. Мы поможем выполнить мэру Пушкареву предвыборные обещания.

Хотя кризис вносит свои коррективы в финансовые планы, вопрос нужно решать. Спасибо, что обращаете мое внимание, я обязательно поговорю с главой города и губернатором. Мы должны проявлять политическую волю, искать возможности строить или возвращать в городскую собственность бывшие детсады.

Согласно недавней проверке прокуратуры Владивостока в очереди на получение путевки в детский сад стоят 17 519 детей в возрасте от 0 до 6 с половиной лет. Из них 3 168 человек - льготники.

Метки: детские сады, Шувалов

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Выпуск № 66-67 (2408-2409)
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Мнения, комментарии (2)

Андрей260809, 26.08.2009 15:09
"По инициативе прокуратуры Владивостока Государственная инспекция труда в Приморском крае 20 августа вынесла постановление о назначении административного штрафа Приморскому региональному фонду поддержки всероссийской политической партии "Единая Россия" и его руководителю. Отмечены неоднократные нарушения трудового законодательства. Об этом 24 августа сообщила Ирина Номоконова, старший помощник прокурора края."

Это я к тому, насколько можно верить обещаниям всякого рода единороссов. Если уж они к собственным работникам так относятся, то...
Алексей, 14.09.2009 05:42
Горожане, снимайте очередную "лапшу" от "единой России"

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