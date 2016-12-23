Во Владивостоке семья, отчаявшись получить путевку в детсад, хочет организовать его на дому

Да, нашим мамочкам не позавидуешь... Остается только поражаться стойкости духа и умению приспосабливаться к любым жизненным ситуациям! Прямо гордость распирает за наших женщин. Только что-то грустно как-то...

А еще говорят: рожайте, рожайте за 250 тыс. Да мы за место в дед. саду готовы родить.

А каком семейном саду на дому идет речь? Если вы хотите заработать то вы можете взять ребенка на дом и сидеть с ним как няня , так многие делают. У меня дочке 1г4м и я нянчусь с ребенком на 2 дня нас младше . И мне даже намного проще успеваю хоть что то по дому сделать ,а с ней одной практически не чего только когда спит . Мне намного легче в семью какой то дополнительный доход.

Надо бороться с коррупцией . Как так без денег путевки твоему ребенку нет, а заплати и место сразу есть .

Интересно как они продают места в дет.сад когда путевки на руки никто не дает они автоматически передаются заведующим садиков или сейчас по другому . Получается они все повязаны .