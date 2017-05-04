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Китай

03 мая 2017, 22:00
Провинция Хэйлунцзян станет главным китайским поставщиком фруктов и овощей на Дальний Восток РФ

Провинция Хэйлунцзян станет главным китайским поставщиком фруктов и овощей на Дальний Восток РФ

Доля импортных фруктов и овощей на рынке Дальнего Востока РФ составляет 30-35%

Провинция Хэйлунцзян является главным производителем сельскохозяйственной продукции КНР. Постепенно данная провинция превращается в ключевой район Китая, в котором выращиваются фрукты и овощи для жителей российского Дальнего Востока, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

В настоящее время, ввиду выгодного географического положения, овощеводческие предприятия в ряде районов провинции, включая предприятия городов Цицикар, Хэйхэ и Муданьцзян ориентируются на поставки своей продукции на Дальний Восток России.

Ярким примером успешного освоения российского рынка служит ферма "Гута тяньюань" в поселке Ланьган под городом Нинъань. Ферма была создана в 2012 году и в настоящее время играет главную роль в развитии местной фруктово-овощной отрасли.

Нинъань административно подчиняется городу Муданьцзян.

На предприятии, занимающем около 25 га земли, расположено 60 теплиц с теплоизоляцией и 132 пленочных теплиц и другие вспомогательные сооружения. На ферме выращивают арбузы, дыни, клубнику, персики, вишню и различные овощи.

"Через считанные дни фрукты и овощи, выращенные в наших теплицах, подадут на стол потребителей Дальнего Востока", - рассказал представитель фермы. По его словам, с момента своего создания, ферма поставила в Россию в общей сложности около миллиона тонн сельскохозяйственной продукции.

Как стало известно, выращиваемые на ферме арбузы и дыни получили сертификацию экологически чистых продуктов. 21 вид фруктов и овощей получил сертификацию продуктов, место и процесс производства, а также качество которых соответствуют государственным стандартам. К настоящему времени "Гута тяньюань" стала хорошо известной маркой сельхозпродукции города Муданьцзяна.

Доля импортных фруктов и овощей на рынке Дальнего Востока РФ составляет 30-35%, и, по оценкам специалистов, провинция Хэйлунцзян обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы стать постоянным поставщиком фруктов и овощей в дальневосточный регион России.

"На Дальнем Востоке китайские фрукты и овощи пользуются большим спросом, кроме того, по мере укрепления рубля, их экспорт из Китая в Россию может увеличиться", - заявил У Жэньфэй, предприниматель, на протяжении 10 лет занимающийся экспортом сельхозпродукции в Россию.

Раньше фрукты и овощи, выращенные в других провинциях Китая, доставлялись в Россию через хэйлунцзянские контрольно-пропускные пункты, однако, ситуация постепенно меняется. Причина заключается в том, что развитие фруктово-овощной отрасли, ориентированной на российский рынок, становится выгодным для местных крестьян.

"В прошлом мы выращивали кукурузу, а в этом году - кочанную капусту, по просьбе российских коллег", - рассказала секретарь парткома деревни Фусинь города Цицикар Ван Сяньмэй. Она рассчитывает, что выращивание капусты на площади в 66 га. принесет не менее 300 тыс. юаней (43 тыс. долл. США) прибыли.

Согласно официальным данным, власти провинции Хэйлунцзян поставили задачу создать более 20 показательных производственных баз, специализирующихся на экспорте в Россию фруктов и овощей. Современные фермы появятся в Цзямусы, Цзиси, Хэйхэ и других приграничных городах и уездах.

При этом в провинции динамично развивается логистическая отрасль. В октябре 2016 года в городе Нинъань создан первый в стране индустриальный парк, ориентированный на экспорт фруктов и овощей в Россию.

Статистика показывает, в январе-марте этого года через контрольно-пропускной пункт Дуннин в Россию были экспортированы 34,8 тыс тонн овощей и фруктов стоимостью 30,72 млн долл. США. Показатели выросли в годовом исчислении на 34 и 29 процентов соответственно.

Метки: импорт, Китай, овощи, фрукты

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