В Китае забраковали алтайский мед

Вещества, запрещенные для использования, обнаружили в алтайском меде китайские специалисты, сообщает ЕНВ.

"Согласно информации Главного государственного управления Китайской Народной Республики по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) в меде, выработанном предприятием ООО "Медовик Алтая" (Алтайский край) были выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае (остатки метронидазола, фуразолидона, хлорамфеникола, фурацилина)", - говорится на сайте Россельхознадзора.

При этом, по имеющейся в Россельхознадзоре информации, региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде ветеринарной службой Алтайского края не проводится, что не позволяет в полной мере осуществить контроль за российскими предприятиями - экспортерами.

AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт продукции из Российской Федерации.

В связи с изложенным Россельхознадзор обращает внимание на необходимость неукоснительного выполнения требований КНР при экспорте пчеловодческой продукции, а также проведения мониторинговых исследований продукции по показателям безопасности.