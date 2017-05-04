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Общество

03 мая 2017, 14:30
В Приморье бывший сотрудник ГУФСИН получил 10 лет лишения свободы

В Приморье бывший сотрудник ГУФСИН получил 10 лет лишения свободы

В декабре 2014 года он пытался передать на территорию колонии для одного из осужденных синтетический наркотик

Уссурийским районным судом вынесен приговор бывшему сотруднику управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю, который признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств и получение взятки в особо крупном размере, сообщает ЕНВ.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в период, когда фигурант занимал должность старшего оперуполномоченного первого отдела управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.

Так, в декабре 2014 года он пытался передать на территорию колонии для одного из осужденных синтетический наркотик весом 0,15 гр., которое спрятал в сахарный песок. Данную посылку с запрещенным в ней веществом он отдал лицу, не осведомленному о его преступных намерениях, который должен был осуществить ее передачу для осужденного. Однако при проверке сотрудниками исправительного учреждения содержимого посылки наркотическое средство было обнаружено и изъято.

Кроме этого, фигурант с февраля по октябрь 2015 года получал через знакомых и родственников лица, отбывающего наказание в исправительной колонии, денежные средства, которые являлись частями заранее обговоренной взятки. Всего в качестве незаконного вознаграждения он получил 350 тыс. рублей за создание осужденному благоприятных условий отбывания наказания и за организацию передачи ему средств мобильной связи.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3,6 млн рублей.

Суд также лишил его специального звания подполковника внутренней службы и права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Метки: ГУФСИН, наркотики

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