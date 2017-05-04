В Приморье бывший сотрудник ГУФСИН получил 10 лет лишения свободы

Уссурийским районным судом вынесен приговор бывшему сотруднику управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю, который признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств и получение взятки в особо крупном размере, сообщает ЕНВ.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в период, когда фигурант занимал должность старшего оперуполномоченного первого отдела управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю.

Так, в декабре 2014 года он пытался передать на территорию колонии для одного из осужденных синтетический наркотик весом 0,15 гр., которое спрятал в сахарный песок. Данную посылку с запрещенным в ней веществом он отдал лицу, не осведомленному о его преступных намерениях, который должен был осуществить ее передачу для осужденного. Однако при проверке сотрудниками исправительного учреждения содержимого посылки наркотическое средство было обнаружено и изъято.

Кроме этого, фигурант с февраля по октябрь 2015 года получал через знакомых и родственников лица, отбывающего наказание в исправительной колонии, денежные средства, которые являлись частями заранее обговоренной взятки. Всего в качестве незаконного вознаграждения он получил 350 тыс. рублей за создание осужденному благоприятных условий отбывания наказания и за организацию передачи ему средств мобильной связи.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3,6 млн рублей.

Суд также лишил его специального звания подполковника внутренней службы и права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.