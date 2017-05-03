Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

03 мая 2017, 00:10
Получателям "дальневосточных гектаров" предложат осваивать земли по модели публичных компаний

Получателям "дальневосточных гектаров" предложат войти в публичные инвестпроекты

Движущей силой таких проектов в АРЧК ДВ видят группы инициативных граждан, которые имеют бизнес-план, понимание источников финансирования и сбыта

Решения по включению в экономический оборот дальневосточных земель, полученных гражданами в рамках государственной программы "Дальневосточный гектар", обсудили участники международного инвестиционного форума "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017" во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Осваивать земли по модели публичных компаний или кооперативов предложила руководитель Центра методологии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Мария Полякова. По ее мнению, этот механизм позволит гражданам, которые не могут лично заниматься освоением земли, воспользоваться своим правом на получение "дальневосточного гектара".

"Некоторые граждане отказываются от идеи получения земли из-за отсутствия бизнес-идеи или средств для ее реализации. Кому-то не хватает опыта в освоении земли, или люди не могут сейчас переехать на Дальний Восток. При этом включение участка в кооператив или его обработка по договору подряда станет для них приемлемым вариантом", - отметила Мария Полякова.

Движущей силой таких проектов в АРЧК ДВ видят группы инициативных граждан, которые имеют бизнес-план, понимание источников привлечения инвестиций, каналов сбыта произведенной продукции. Наиболее перспективными с точки зрения реализации предложенного механизма представляются сельскохозяйственные проекты. По статистике этот вид использования земли после индивидуального жилищного строительства наиболее популярен среди заявителей программы "Дальневосточный гектар": из 85 000 заявок, поданных на текущий момент, на его долю приходится 23 процента.

По мнению одного из участников форума — председателя колхоза "Русановский" Захара Лосевского, перспектива включения "дальневосточных гектаров" в более крупные проекты выглядит вполне состоятельно.

"Владельцы гектаров могут войти в наш колхоз со своими участками. Мы ищем инвестора для восстановления растениеводческого и животноводческого хозяйств в селе Новорусановка Спасского района Приморья. Когда средства будут привлечены, и "дальневосточные гектары", и земли колхоза могут обрабатываться с использованием наших ресурсов. Мы возьмем на себя организацию хранения, транспортировки и сбыта всей продукции. Кроме того, колхоз владеет жилым фондом, который готов безвозмездно предоставить гектарщикам, желающим работать вместе с нами", — сказал он.

Предполагается, что по истечении пяти лет, когда земельные участки перейдут в собственность получателей, участники подобных крупных сельскохозяйственных объединений смогут принять решение о дальнейшей форме их существования: акционирование, перепродажа, кооперация. Своей функцией АРЧК ДВ в данном проекте видит формирование типовых "коробочных решений", организацию образовательных программ для инициаторов, содействие в экспертизе бизнес-планов.

Метки: АРЧК, дальневосточный гектар, инвестиции

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Японский инвестор построит терминал внутренних авиалиний аэропорта в ХабаровскеЯпонский инвестор построит терминал внутренних авиалиний аэропорта в Хабаровске
сегодня, 12:00
Общая стоимость проекта – 4,2 млрд рублей
"Примстроитель" построит завод по производству метизов во Владивостоке"Примстроитель" построит завод по производству метизов во Владивостоке
вчера, 15:10
Объем капиталовложений составит 335 млн. рублей
Почта России и Japan Post договорились о сотрудничестве в области почтовой связиПочта России и Japan Post договорились о сотрудничестве в области почтовой связи
вчера, 11:40
Российская сторона предложила провести тестовые перевозки почты по маршруту: Кавасаки-Владивосток-Москва-Берлин

Последние новости

В Приморье бывший сотрудник ГУФСИН получил 10 лет лишения свободыВ Приморье бывший сотрудник ГУФСИН получил 10 лет лишения свободы
сегодня, 14:30
В декабре 2014 года он пытался передать на территорию колонии для одного из осужденных синтетический наркотик
МИД КНДР: ситуация на Корейском полуострове является самой тяжелой за последние 50 летМИД КНДР: ситуация на Корейском полуострове является самой тяжелой за последние 50 лет
сегодня, 11:30
В понедельник бомбардировщики ВВС США имитировали нанесение воздушных ударов по Северной Корее
Пак Кын Хе отрицает все выдвинутые против неё обвиненияПак Кын Хе отрицает все выдвинутые против неё обвинения
вчера, 20:20
Экс-президент Южной Кореи отказалась прийти на первые предварительные слушания по её делу

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

20.04.2017 14:30
Исследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока 2
20.04.2017 15:00
На отели "Хаятт" во Владивостоке снова выделят деньги 1
24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+