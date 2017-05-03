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Южная Корея

02 мая 2017, 20:20
Пак Кын Хе отрицает все выдвинутые против неё обвинения

Пак Кын Хе отрицает все выдвинутые против неё обвинения

Экс-президент Южной Кореи отказалась прийти на первые предварительные слушания по её делу

Отстранённая с поста президента Республики Корея Пак Кын Хе на первых предварительных судебных слушаниях, полностью отрицает все пункты обвинения. При этом она не явилась в суд, поскольку это на этапе предварительных слушаний это не является обязательным требованием, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap. 

Представляющий интересы Пак Кын Хе адвокат заявил, что в деле 120 тысяч страниц, поэтому у его подзащитной не было времени всё подробно изучить. При этом экс-президент отрицает вину по всем 18 обвинениям, которые ей предъявлены.

Напомним, что скандал разразился осенью прошлого года. 9 декабря 2016 г. парламент страны временно отстранил Пак Кын Хе от власти, а 10 марта Конституционный суд Кореи поддержал импичмент, досрочно сняв Пак с поста президента. 31 марта Пак Кын Хе была арестована генпрокуратурой. После отстранения от должности в результате импичмента Пак Кые Хе арестовали по подозрению в соучастии в коррупционных аферах её близкой подруги Чхве Сун Силь. По версии следствия, та редактировала тексты выступлений главы государства, чем влияла на политику, а также, пользуясь близостью к Пак Кын Хе, вынудила многие компании делать взносы в созданные ею неправительственные фонды.Пак Кын Хе обвиняется в общей сложности в 18 нарушениях закона, включая коррупцию на общую сумму 59,2 млрд вон (около 50 млн долларов). По делу также проходят руководители крупнейших корпораций Южной Кореи, включая Samsung, Lotte и SK. 

Первые судебные слушания по делу Пак Кын Хе прошли 2 мая

Метки: импичмент, Пак Кын Хе, суд

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