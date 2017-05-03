Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

02 мая 2017, 11:40
Почта России и Japan Post договорились о сотрудничестве в области почтовой связи

Почта России и Japan Post договорились о сотрудничестве в области почтовой связи

Российская сторона предложила провести тестовые перевозки почты по маршруту: Кавасаки-Владивосток-Москва-Берлин

В рамках официальной встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Почта России и Почта Японии подписали Соглашение о развитии сотрудничества в области почтовой связи. Подписи под документом поставили генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов и президент – исполнительный директор Japan Post Co., Ltd. Кунио Йокояма, сообщает ЕНВ.

Соглашение является логическим развитием подписанного 16 декабря прошлого года в Токио, в рамках визита в Японию Президента Российской Федерации В.В. Путина, меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области почтовой связи между Japan Post Co., Ltd. и ФГУП "Почта России".

Новый документ расширяет взаимодействие почтовых компаний в целях совершенствования технологии доставки почты между Японией и Россией, увеличения продаж и развития электронной коммерции. Особое внимание в данном соглашении уделено совместному анализу возможности быстрого транзита почты из Японии в Россию, Центральную Азию, Восточную Азию и страны Европы с использованием транспортных возможностей Российской Федерации, включая Транссибирскую железнодорожную магистраль.

Почта России предложила провести тестовые перевозки почты по маршруту: Кавасаки-Владивосток-Москва-Берлин. Предполагается, что до Владивостока отправления будут доставляться Почтой Японии, далее Почта России будет осуществлять наземную перевозку: до Москвы почтовым поездом и далее до Берлина автомобильным транспортом. Срок перевозки от Владивостока до Берлина должен составить 9 суток, включая 7 суток железнодорожной перевозки по Транссибирской магистрали.

Также стороны договорились о сотрудничестве в области развития розничных продаж. В отделениях Почты России планируется продавать японские товары, а в подразделениях Почты Японии – товары российских производителей. Достигнуты договорённости о начале пилотного проекта по реализации японских товаров через сеть почтовых отделений в Москве, Воронеже и Владивостоке. Ряд почтовых отделений в этих городах уже провели выставки образцов продукции из Японии.

Кроме того, в рамках подписанного соглашения будет налажен обмен опытом в сфере организации доставки почтовых отправлений и повышения степени применения ИТ технологий в области клиентских взаимоотношений. Обсуждается вопрос организации стажировки специалистов Почты России в Японии с целью изучения опыта организации работы почтовых отделений.

Метки: почта России, Почта Японии

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Японский инвестор построит терминал внутренних авиалиний аэропорта в ХабаровскеЯпонский инвестор построит терминал внутренних авиалиний аэропорта в Хабаровске
сегодня, 12:00
Общая стоимость проекта – 4,2 млрд рублей
Получателям "дальневосточных гектаров" предложат войти в публичные инвестпроектыПолучателям "дальневосточных гектаров" предложат войти в публичные инвестпроекты
сегодня, 00:10
Движущей силой таких проектов в АРЧК ДВ видят группы инициативных граждан, которые имеют бизнес-план, понимание источников финансирования и сбыта
"Примстроитель" построит завод по производству метизов во Владивостоке"Примстроитель" построит завод по производству метизов во Владивостоке
вчера, 15:10
Объем капиталовложений составит 335 млн. рублей

Последние новости

В Приморье бывший сотрудник ГУФСИН получил 10 лет лишения свободыВ Приморье бывший сотрудник ГУФСИН получил 10 лет лишения свободы
сегодня, 14:30
В декабре 2014 года он пытался передать на территорию колонии для одного из осужденных синтетический наркотик
МИД КНДР: ситуация на Корейском полуострове является самой тяжелой за последние 50 летМИД КНДР: ситуация на Корейском полуострове является самой тяжелой за последние 50 лет
сегодня, 11:30
В понедельник бомбардировщики ВВС США имитировали нанесение воздушных ударов по Северной Корее
Пак Кын Хе отрицает все выдвинутые против неё обвиненияПак Кын Хе отрицает все выдвинутые против неё обвинения
вчера, 20:20
Экс-президент Южной Кореи отказалась прийти на первые предварительные слушания по её делу

От первого лица

Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону
13.04.2017 15:40
Александр Ивашкин: Вместо инвестиционной среды создали "инвестиционный понедельник"
03.04.2017 12:40
Владимир Закурко: Посмотрите, что берете, чтобы не получить гектар с "наследством"

Самые популярные

Горячие обсуждения

20.04.2017 14:30
Исследование: Справляется ли правительство РФ с задачей развития Дальнего Востока 2
20.04.2017 15:00
На отели "Хаятт" во Владивостоке снова выделят деньги 1
24.04.2017 19:30
KFC выходит на Дальний Восток 1
25.04.2017 15:30
Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+