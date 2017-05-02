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Япония

02 мая 2017, 09:00
Синдзо Абэ намерен приехать во Владивосток с визитом в этом году

Синдзо Абэ намерен приехать во Владивосток с визитом в этом году

Как и в прошлом году, премьер-министр посетит Восточный экономический форум

Премьер Японии СиндзоАбэ рассказал о своем желании принять непосредственное участие в Третьем Восточном экономическом форуме.Ранее, в январе этого года такое предположение сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ. 

Напомним, недавно во время встречи глав двух государств лидер Японии Синдзо Абэ отметил: "Мы с Владимиром договорились о следующей встрече один на один во время саммита "большой двадцатки", который должен пройти в Гамбурге в июле этого года. Помимо этого, большие ожидания стороны возлагают на Третий Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре 2017 года. Мы надеемся продвинуть наши отношения вперед в различных сферах, по крайней мере, мы имеем такие надежды", - подчеркнул Абэ.

В 2017 году Восточный экономический форум будет проходить 6-7 сентября на Русском острове. В 2016 году, премьер-министр из Японии прибыл во Владивосток в первый раз, и уже тогда сделал предложение сделать столицу Приморского края "технологичным, современным и процветающем городом".

На данный момент в Москве подписали соглашения о создании определенной системы поддержки инвестиций из Японии в Приморском крае. Как отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, "у соглашения большой потенциал привлечения десятков и сотен новых японских инвесторов на Дальний Восток".

"Мы видим большой интерес японской стороны к реализации проектов на Дальнем Востоке России. Но на практике реализуется не так много проектов. Результаты переговоров лидеров России и Японии, подписанный документ о создании совместной платформы с JBIC – это очевиднейшие сигналы японскому бизнесу о том, что можно и нужно работать на Дальнем Востоке", - подчеркнул Галушка.

Метки: ВЭФ, Япония

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