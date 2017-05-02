Отряд боевых кораблей ТОФ покинул Вьетнам

Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" завершил визит в порт Камрань (Вьетнам).

В рамках визита российские моряки встретились с командующим 4-м военно-морским районом ВМС Вьетнама и руководством народного комитета провинции Кханьхоа, приняли участие в церемонии возложения венков к мемориалу "Камрань".

Военнослужащие ТОФ осмотрели достопримечательности иностранного порта и провели ряд совместных культурно-досуговых мероприятий.

Боевые корабли ТОФ выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля текущего года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев.

В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порт Пусан (Южная Корея) и порт Манила (Филлипины). Основная цель похода – дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Напомним, что на протяжении 23 лет — до мая 2002 г. — в Камрани располагался пункт материально-технического обеспечения ТОФ, являвшийся крупнейшей базой российского ВМФ за рубежом.