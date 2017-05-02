Тысячи приморцев приняли участие в праздничном шествии в честь Дня Весны и Труда

Трудовые коллективы, ветераны, общественные движения, многодетные матери, молодежь, воспитанники владивостокского Президентского кадетского училища прошли единой колонной в честь Первомая, сообщает ЕНВ.

Пятый год подряд местом для сбора первомайской демонстрации становится Золотой мост. Около девяти часов утра здесь собрались уже тысячи приморцев. Пока формировались колонны, к участникам шествия обратился Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

"Первомай символизирует приход по-настоящему теплой весны и яркого солнца. За свою полуторавековую историю он не утратил своей актуальности и сегодня объединяет людей разных поколений и профессий – всех, кто любит свое дело, гордится им и каждый день трудится на благо нашей великой Родины – России", - отметил Владимир Миклушевский.

Праздник Весны и Труда, или Международный день тру­дящихся отмечают не только в России, но и в США, а также в ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии. Он был учреждён в июле 1889 года на Парижском конгрессе II Интернационала в знак солидарности с чикагскими рабочими, которые 1 мая 1886 года провели масштабные демонстрации с требованием введения восьмичасового рабочего дня. В 1890 году праздник впервые прошёл в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В 1891 году социал-демократическая группа Михаила Бруснева организовали первую праздничную сходку (маёвку) рабочих в Санкт-Петербурге. После Октябрьской революции 1 мая стал официальным праздником. Согласно Кодексу законов о труде он получил название День Интернационала и стал выходным днём. В 1928 году выходные увеличились — День Интернационала стали праздновать ещё и 2 мая. 1 мая проходили митинги и демонстрации, а также смотры успехов в строительстве социализма и коммунизма и парады физкультурников. В 1933 году над Красной Площадью впервые прошел воздушный парад. Впоследствии он проходил каждый год вплоть до начала Великой Отечественной войны. В 1970 году, согласно Основам законодательства СССР о труде, праздник был переименован — 1 и 2 мая официально стали называться Днями международной солидарности трудящихся. Последняя официальная первомайская демонстрация прошла 1 мая 1990 года. С 1992 года День солидарности трудящихся стал именоваться Праздником Весны и Труда. В 2001 году был принят новый Трудовой кодекс РФ, который уменьшил первомайские праздники — 2 мая стал рабочим днём.

Во главе праздничной демонстрации – воспитанники Президентского кадетского училища. В шествии принимают участие медицинские работники, учителя, предприниматели, рабочие — представители всех сфер жизни региона.

Впервые в составе демонстрации прошла "Колонна будущего" – несколько сотен многодетных и молодых семей со всего края, а также воспитанники приморских центров содействия семейному устройству из Уссурийска, Артема, Большого Камня и Владивостока. Это первое участие детей, оставшихся без попечения родителей, в первомайской демонстрации.

В 12.50 на площади начнется праздничная программа. Также здесь уже работают тематические локальные площадки. Например, юные любители спорта могут погонять мяч с профессионалами из ФК "Луч-Энергия" или почувствовать себя хоккеистами на площадке ДЮСША ХК "Адмирала". А желающие попробовать себя в музыке могут сделать это на площадке Приморской краевой филармонии.

Мероприятия завершатся в 15.00. За это время гости праздника успеют спеть любимые песни вместе с артистами, потанцевать и поучаствовать в различных флешмобах.