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Политика

30 апреля 2017, 11:30
Во Владивостоке прошла первая совместная репетиция к военному параду 9 мая
Во Владивостоке прошла первая совместная репетиция к военному параду 9 мая
Во Владивостоке прошла первая совместная репетиция к военному параду 9 мая
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Во Владивостоке прошла первая совместная репетиция к военному параду 9 мая

Участвующая в параде техника представлена различными боевыми орудиями и машинами общим количеством более 50 единиц

Во Владивостоке прошла первая совместная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны к параду, посвященному 72-й годовщине Великой Победы, сообщает ЕНВ.

Первая тренировка прошла по улице Светланской с 22.00 до 24.00, следующая тренировка состоится 3 мая, а генеральная репетиция пройдет 5 мая 2017 года.

Участвующая в параде техника будет представлена зенитными ракетными комплексами "Оса" и С-300, береговыми ракетными установками "Бал" и "Бастион", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", реактивными системами залпового огня "Град", различными боевыми орудиями и машинами общим количеством более 50 единиц.

В параде примут участие около полутора тысяч человек, включая батальонные и ротные коробки штаба Тихоокеанского флота, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации, береговых войск флота, воздушно-десантных войск.

По главной площади Владивостока 9 мая торжественно пройдут исторические роты, парадные роты ТОВВМУ имени адмирала С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, подразделений МЧС, МВД, ФСИН и сводный батальон МГУ имени адмирала Невельского.

Метки: 9 мая, Парад Победы, ТОФ

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