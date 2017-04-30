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Политика

29 апреля 2017, 21:40
Россия и Китай выступили за отказ от учений США вблизи КНДР

Россия и Китай выступили за отказ от учений США вблизи КНДР

Накануне прошло открытое заседание СБ ООН по КНДР

Россия поддерживает предложение КНР о прекращении Пхеньяном испытаний взамен на отказ от проведения американо-южнокорейских учений вблизи Корейской Народно-Демократической Республики, сообщает ЕНВ, со ссылкой на Центр нвостей ООН .

Члены Совета единодушно призвали КНДР к отказу от ракетных и ядерных испытаний и выполнению соответствующих резолюций СБ ООН. В то же время звучал призыв о необходимости поиска политико-дипломатического решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

"В ходе широкой дискуссии члены Совета единодушно призвали КНДР к отказу от ракетных и ядерных испытаний и выполнению соответствующих резолюций СБ ООН. В то же время звучал призыв о необходимости поиска политико-дипломатического решения ядерной проблемы Корейского полуострова. В этом контексте Российская Федерация поддержала предложение КНР о "двойной приостановке" (прекращение Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний взамен на отказ от проведения американо-южнокорейских военных учений вблизи КНДР) в качестве отправной точки начала политических переговоров", — говорится на сайте МИД РФ.

Российскую Федерацию на мероприятии представлял заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов.

Он отметил, что КНДР вряд ли откажется от ядерного оружия, пока будет ощущать прямую угрозу своей безопасности. Ведь именно так северокорейцы расценивают регулярные широкомасштабные маневры и учения США и их союзников в регионе.

"Не вызывает сомнения, что в настоящее время мы переживаем одну из наиболее острых и драматичных фаз развития ситуации на Корейском полуострове. …Воинственная риторика, сопряженная с опрометчивой "игрой мускулами", привела к тому, что во всем мире всерьез стали гадать, будет война или нет. Как известно, в условиях такой напряженности один необдуманный либо неверно истолкованный шаг может привести к самым страшным и плачевным последствиям", - заявил Геннадий Гатилов. 

Он призвал северокорейские власти свернуть свои запрещенные программы и вернуться к режиму нераспространения. 

"В то же время всем должно быть ясно, что КНДР вряд ли откажется от ядерного оружия, пока будет ощущать прямую угрозу своей безопасности. Ведь именно так северокорейцы расценивают регулярные широкомасштабные маневры и учения США и их союзников в регионе, а также направление туда, чему мы являлись свидетелями в этом месяце, американской военно-морской эскадры", - сказал представитель российского МИД. 

По его словам, дестабилизирующим фактором, в регионе является также принятое в прошлом году Вашингтоном и Сеулом решение о размещении на территории Республики Кореи элементов американской противоракетной обороны. 

"Мы не раз говорили о том, что такой шаг не только, мягко говоря, не вызовет энтузиазма у Пхеньяна, но и в целом подрывает сложившийся военный баланс в регионе, ставя под вопрос безопасность сопредельных государств", - сказал Геннадий Гатилов. - Он призвал США и Республику Корею пересмотреть его целесообразность, а "других регионалов – не поддаваться искушению подключиться к таким дестабилизирующим усилиям".

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон призвал взять на вооружение новую стратегию в отношении Северной Кореи в связи с ее недавними испытаниями ядерного оружия и пусками баллистических ракет.

Он предложил ужесточить дипломатические, экономические и финансовые санкции в отношении Пхеньяна и предупредил, что Вашингтон, в случае необходимости, будет готов подкрепить их военными действиями.

"Мы должны усилить финансовую изоляцию Северной Кореи, мы должны ввести новые санкции против предприятий в КНДР и частных лиц, которые поддерживают производство вооружений и ракетные программы, ужесточить меры, которые уже введены. США предпочитают, чтобы люди и страны сами несли ответственность за свои просчеты и корректировали свое поведение. Тем не менее, мы, не колеблясь, введем санкции против предприятий и частных лиц в третьей стране, если они будут оказывать поддержку незаконной деятельности КНДР", - сказал представитель США.

Глава внешнеполитического ведомства США призвал международное сообщество приостановить поток гастарбайтеров из Северной Кореи и ввести запрет на северокорейский импорт, особенно угля.

"Наша цель - не смена режима. Мы также не хотим угрожать северокорейскому народу или дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы вывели наше собственное ядерное оружие из Южной Кореи и предложили помощь Северной Корее в качестве подтверждения нашего намерения добиваться нормализации отношений", - подчеркнул госсекретарь.

Решений по итогам заседания принято не было.

Метки: ООН, Северная Корея, США, ядерное оружие

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